Войти
Российская газета

Небесный "Бичеватель": МиГ-23 совершил первый полет 53 года назад

329
0
0
Источник изображения: Rob Schleiffert / wikimedia.org

53 года назад в небо поднялся один из самых известных самолетов отечественной истребительной авиации - МиГ-23. Пережив множество модификаций и участие в нескольких десятках военных конфликтов по всему миру, машина по-прежнему остается в боевом строю в ряде стран.

История создания советского многоцелевого истребителя третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности на замену МиГ-21 началась на рубеже 1950-1960 годов прошлого века. Военным нужен был универсальный боевой самолет, способный одновременно летать на больших высотах и сверхзвуковой скорости, завоевывать превосходство в воздухе и "работать" по наземным целям.

Кроме того, после очередного дополнения в техническом задании появилось требование по эксплуатации самолета на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Для этого сначала на базе серийного МиГ-21 построили машину с тремя двигателями: маршевым и двумя подъемными силовыми установками. Однако этот эксперимент оказался неудачным и конструкторы сосредоточились на создании истребителя с изменяемой стреловидностью крыла.

10 июня 1967 года, во время первого полета МиГ-23 управлял летчик-испытатель ОКБ имени Микояна Александр Федотов. Благодаря изменяемой геометрии крыла новый истребитель мог взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, летать на малых скоростях у земли и одновременно с этим подниматься на высоту более 17 километров и летать со скоростью в 2,5 раза превышающей скорость звука.

Внешне МиГ-23, получивший по классификации НАТО наименование Flogger - бичеватель, сильно отличался от своего сверхзвукового предшественника МиГ-21. Конструкторы убрали воздухозаборник двигателя вниз фюзеляжа, а перед кабиной пилота установили длинный конус, внутри которого разместился новый радиолокационный прицел "Сапфир-23". Затянувшийся процесс производства и поставки новых электронных систем самолета привел к тому, что его государственные испытания продлились четыре года - с 1968 по 1972.

В первые годы эксплуатации в войсках самолет получил нелестные отзывы со стороны техников и летного состава. Новая машина оказалась намного сложнее в обслуживании и управлении, что приводило к частым авариям и катастрофам. Позже к ранним недостаткам самолета добавились и положительные характеристики, отличавшие его от отечественных и западных конкурентов. Военные пилоты отмечали высокие взлетно-посадочные характеристики машины, а также ее способность разгонятся быстрее многих самолетов даже четвертого поколения, возможность длительного полета на крейсерской скорости и внушительную боевую нагрузку.

МиГ-23 стал одним из самых воюющих отечественных истребителей. За 53 года он участвовал в различных конфликтах на Ближнем Востоке, воевал в Афганистане, Ливане, Анголе, принимал участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе. Боевое применение самолета зафиксировано и в XXI веке во время войн в Ливии и Сирии. Во времена СССР самолет был принят на вооружение в 27 странах мира.

МиГ-23 дал российским конструкторам, пилотам и промышленным предприятиям неоценимый опыт создания, эксплуатации и боевого применения самолетов с изменяемой стреловидностью крыла.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Афганистан
Ливан
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-21
МиГ-23
Проекты
NATO
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
04.07.2017
Вертолеты остаются на полях сражений
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
17.10.2012
Без помощи извне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)