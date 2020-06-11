Небесный "Бичеватель": МиГ-23 совершил первый полет 53 года назад

53 года назад в небо поднялся один из самых известных самолетов отечественной истребительной авиации - МиГ-23. Пережив множество модификаций и участие в нескольких десятках военных конфликтов по всему миру, машина по-прежнему остается в боевом строю в ряде стран.

История создания советского многоцелевого истребителя третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности на замену МиГ-21 началась на рубеже 1950-1960 годов прошлого века. Военным нужен был универсальный боевой самолет, способный одновременно летать на больших высотах и сверхзвуковой скорости, завоевывать превосходство в воздухе и "работать" по наземным целям.

Кроме того, после очередного дополнения в техническом задании появилось требование по эксплуатации самолета на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Для этого сначала на базе серийного МиГ-21 построили машину с тремя двигателями: маршевым и двумя подъемными силовыми установками. Однако этот эксперимент оказался неудачным и конструкторы сосредоточились на создании истребителя с изменяемой стреловидностью крыла.

10 июня 1967 года, во время первого полета МиГ-23 управлял летчик-испытатель ОКБ имени Микояна Александр Федотов. Благодаря изменяемой геометрии крыла новый истребитель мог взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, летать на малых скоростях у земли и одновременно с этим подниматься на высоту более 17 километров и летать со скоростью в 2,5 раза превышающей скорость звука.

Внешне МиГ-23, получивший по классификации НАТО наименование Flogger - бичеватель, сильно отличался от своего сверхзвукового предшественника МиГ-21. Конструкторы убрали воздухозаборник двигателя вниз фюзеляжа, а перед кабиной пилота установили длинный конус, внутри которого разместился новый радиолокационный прицел "Сапфир-23". Затянувшийся процесс производства и поставки новых электронных систем самолета привел к тому, что его государственные испытания продлились четыре года - с 1968 по 1972.

В первые годы эксплуатации в войсках самолет получил нелестные отзывы со стороны техников и летного состава. Новая машина оказалась намного сложнее в обслуживании и управлении, что приводило к частым авариям и катастрофам. Позже к ранним недостаткам самолета добавились и положительные характеристики, отличавшие его от отечественных и западных конкурентов. Военные пилоты отмечали высокие взлетно-посадочные характеристики машины, а также ее способность разгонятся быстрее многих самолетов даже четвертого поколения, возможность длительного полета на крейсерской скорости и внушительную боевую нагрузку.

МиГ-23 стал одним из самых воюющих отечественных истребителей. За 53 года он участвовал в различных конфликтах на Ближнем Востоке, воевал в Афганистане, Ливане, Анголе, принимал участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе. Боевое применение самолета зафиксировано и в XXI веке во время войн в Ливии и Сирии. Во времена СССР самолет был принят на вооружение в 27 странах мира.

МиГ-23 дал российским конструкторам, пилотам и промышленным предприятиям неоценимый опыт создания, эксплуатации и боевого применения самолетов с изменяемой стреловидностью крыла.

Яна Шамаева