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Известия.ru

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах. Об этом в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 10 июня, рассказал летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», — отметил Селиванов.

Он также уточнил, что помимо тестирования оружия есть много других задач, поэтому процесс не останавливается, и испытания постоянно продолжаются. По словам Селиванова, если в ходе испытаний обнаруживается какой-то недостаток, то сейчас не нужно переделывать весь самолет, а чтобы его устранить, нужно перепрошить программное обеспечение, которое отвечает за тот или иной узел машины.

«Практически всё делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо», — подчеркнул Селиванов.

4 марта сообщалось, что российская самолетостроительная корпорация «МиГ» разработала автоматизированную систему защиты от превышения нагрузок на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

По словам генерального директора корпорации Ильи Тарасенко, повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования являются основными приоритетными целями перед заказчиками.

20 сентября 2019 года производитель МиГ-35 назвал новейший истребитель вершиной семейства самолетов этой марки и впервые обнародовал подробные технические характеристики воздушного судна.

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Страны
Россия
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МиГ-29М
МиГ-35
Компании
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ОАК
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