Республиканцы призвали Трампа не сокращать численность войск в ФРГ

Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США призвали Белый дом не сокращать численность американских войск в Германии. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо.

«Мы считаем, что такие шаги могут значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб нам», — говорится в документе, который подписали 22 конгрессмена.

5 июня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс.

Позже стало известно, что о своем решении Штаты не предупредили власти ФРГ.

На фоне этой ситуации министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения Берлина и Вашингтона. По его словам, возможный вывод войск Берлин «принял к сведению».