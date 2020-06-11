Войти
Известия.ru

Республиканцы призвали Трампа не сокращать численность войск в ФРГ

298
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Конгрессмены-республиканцы в палате представителей США призвали Белый дом не сокращать численность американских войск в Германии. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо.

«Мы считаем, что такие шаги могут значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб нам», — говорится в документе, который подписали 22 конгрессмена.

5 июня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс.

Позже стало известно, что о своем решении Штаты не предупредили власти ФРГ.

На фоне этой ситуации министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения Берлина и Вашингтона. По его словам, возможный вывод войск Берлин «принял к сведению».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
20.05.2020
The Atlantic (США): cейcмические волны от пандемии будут геополитическими, и они скоро обрушатся на нас
29.10.2019
Порвать все договоры: Трамп закроет небо для России
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
29.04.2019
В ФРГ прокомментировали решение США отказаться от договора о торговле оружием
24.12.2018
Восток или Украина: в США назвали места начала Третьей мировой
16.11.2017
Еще не европейская армия, но уже оборонное сотрудничество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)