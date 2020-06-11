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Деловая газета "Взгляд"

Американские военные едва не упустили гиперзвуковую ракету в свободный полет

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Источник изображения: lockheedmartin.com

На испытаниях в США новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, однако ее успели уничтожить, сообщает издание Aviation Week.

Инцидент произошел с реактивной ракетой, которая разработана в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) и ВВС США. Программа известна как HAWC, по ней должна быть создана гиперзвуковая ракета воздушного базирования, передает РИА "Новости".

"Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причина происшествия, которое, как полагают, было связан с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, сейчас расследуются", – пишет издание.

Aviation Week полагает, что инцидент произошел в ходе полетов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном – например, в районе высокоточного ударного полигона "Эдвардс" или на полигоне ВВС в Чайна-Лейк.

При этом программа HAWC сейчас отстает от плана на несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он назвал ее "супер-пупер-ракетой". Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой разработке США.


Сергей Гурьянов

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Страны
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
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