Войти
Деловая газета "Взгляд"

Россия создаст глобальную сеть из беспилотников

191
0
0
Комплекс «Клавесин-2Р-ПМ»
Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Источник изображения: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований, сообщил гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит.

"В дальней перспективе специалисты бюро наметили создание глобальной сети, состоящей из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА, средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий", – передает ТАСС слова Вильнита.

В ближайшем же будущем будет происходить глубокая интеграция робототехнических средств с различного класса носителями – подводными лодками, надводными кораблями, обеспечивающими судами.

"При создании морских робототехнических комплексов разрабатываются также различные способы и устройства взаимодействия аппаратов с различными типами носителей как подводного, так и надводного класса", – пояснил гендиректор "Рубина".

"Применение сетевых принципов создания сложных роботизированных комплексов, современных и перспективных технических решений, новых методов программирования и алгоритмизации позволят в будущем создавать системы, обеспечивающие навигацию, связь и управление разнородными роботизированными комплексами, действующими в глубинах Мирового океана, на морских просторах и в воздушном пространстве", – сказал Вильнит.

Такой подход позволит создать единые центры управления необитаемыми подводными, надводными и воздушными аппаратами, представлять соответствующим организациям и ведомствам полную навигационную и техническую информацию в реальном времени.

"Разрабатываются комплексы тяжелых и сверхтяжелых АНПА, предназначенных для решения ряда сложных комплексных задач как исследовательского, так и оборонного применения", – отметил Вильнит.

Кроме того, в настоящее время "Рубин" также разрабатывает робототехнические комплексы на базе легких АНПА – "Юнона" и "Амулет". Эти аппараты неоднократно демонстрировались на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, военно-техническом форуме "Армия" и других специализированных выставках.

По словам Вильнита, они вызвали неподдельный интерес различных организаций и ведомств с целью использования как для проведения научно-исследовательских работ, так и практического применения при проведении осмотровых работ для подводных трубопроводов, коммуникаций и подводных конструкций.

"Крупным этапом в деятельности бюро стало развертывание в 2013 году работ по созданию перспективного комплекса АНПА проекта "Клавесин-2Р-ПМ", – добавил Вильнит. Данный аппарат разрабатывался по заданию Минобороны.

По его словам, ЦКБ МТ "Рубин" завершило научно-исследователькую работу (НИР) по разработке морского роботизированного комплекса "Суррогат", способного имитировать атомные и неатомные подводные лодки.

"В настоящее время НИР "Суррогат", проведенный нами в инициативном порядке, завершен. Результаты данной работы доведены до сведения профильных организаций Министерства обороны РФ, идут консультации", – отметил Вильнит.

Напомним, ранее Минобороны получило патент на глубоководного арктического робота "Айсберг".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Юнона АНПА
Компании
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
Арктика
Робот
РТК
Похожие новости
27.07.2018
Гид по самым секретным подводным роботам России
28.06.2016
Годовой отчет ЦКБ МТ "Рубин" за 2015 год
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
21.10.2014
Боевой андроид и другие секретные разработки ВС РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)