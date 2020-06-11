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ТАСС

Аппарат "Витязь-Д" работал в Марианской впадине автономно по заложенной заранее программе

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Погружение АНПА "Витязь-Д"
Погружение АНПА "Витязь-Д".
Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

Беспилотник стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глубоководный аппарат "Витязь-Д", совершивший в мае этого года погружение на дно Марианской впадины, действовал по программе-заданию, которое был введено оператором аппарата перед погружением. Об этом в среду в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Рубина" Игорь Вильнит.

"При подготовке к работе оператор вводит программу-задание на выполнение конкретной миссии, после чего аппарат опускается в воду и начинает функционировать по программе автономно. При этом он передает на пульт оператора различную информацию по гидроакустическому каналу связи", - пояснил глава "Рубина".

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Это произошло 8 мая в 22:34 по московскому времени. Вильнит отметил, что данный автономный аппарат функционирует с помощью бортовой системы управления, реализующей алгоритмы управления без участия человека.

Ранее ТАСС сообщал, что комплекс сверхглубоководного погружения "Витязь-Д" способен работать на предельных глубинах Мирового океана. В состав комплекса "Витязь-Д" входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.

Сам аппарат способен самостоятельно обходить препятствия по курсу следования, включая выход из ограниченного пространства с использованием в системе управления элементов искусственного интеллекта.

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Страны
Россия
Проекты
AI
НПА
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