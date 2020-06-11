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ТАСС

В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников

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Схема комплекса "Суррогат"
Схема работы роботизированного комплекса "Суррогат".
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

Ее созданием займется Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований. Об этом в среду в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Рубина" Игорь Вильнит.

"В дальней перспективе специалисты бюро наметили создание глобальной сети, состоящей из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА, средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий", - сказал Вильнит.

В ближайшем же будущем будет происходить глубокая интеграция робототехнических средств с различного класса носителями - подводными лодками, надводными кораблями, обеспечивающими судами. "При создании морских робототехнических комплексов разрабатываются также различные способы и устройства взаимодействия аппаратов с различными типами носителей как подводного, так и надводного класса", - пояснил гендиректор "Рубина".

"Применение сетевых принципов создания сложных роботизированных комплексов, современных и перспективных технических решений, новых методов программирования и алгоритмизации позволят в будущем создавать системы, обеспечивающие навигацию, связь и управление разнородными роботизированными комплексами, действующими в глубинах Мирового океана, на морских просторах и в воздушном пространстве", - сказал в завершение разговора Вильнит.

Такой подход позволит создать единые центры управления необитаемыми подводными, надводными и воздушными аппаратами, представлять соответствующим организациям и ведомствам полную навигационную и техническую информацию в реальном времени.

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Россия
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БПЛА
Робот
РТК
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