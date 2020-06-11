Китай использовал Су-30 для перехвата самолёта C-40 Clipper ВВС США у берегов Тайваня

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Китайские средства массовой информации сообщают о том, что американский военно-транспортный самолёт Boeing C-40 Clipper накануне вошёл в воздушное пространство острова Тайвань и в течение некоторого времени двигался вдоль тайваньского побережья. В Китае считают, что появление самолёта ВВС США над Тайванем является американской провокацией, которая «нацелена на то, чтобы поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность КНР».

Напомним, что Пекин считает остров Тайвань территорией Китая. Все последние годы в США пытались высказываться по этому поводу относительно нейтрально, однако некоторое время назад администрация американского президента впервые официально поздравила избранного главу Тайваня с победой на выборах и вступлением в президентскую должность. В Китае заявили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела КНР.

Как сообщают китайские СМИ, при появлении американского военно-транспортного самолёта в воздушном пространстве над Тайванем на его перехват были отправлены истребители Су-30. Нужно отметить, что на текущий момент на вооружении ВВС и ВМС КНР находятся более 90 таких самолётов в двух модификациях – Су-30МКК и Су-30МК2. Где именно китайские «Сушки» пытались осуществить перехват американского C-40 Clipper, не сообщается. Однако говорится, что якобы именно после появления в небе Су-30 ВВС Китая американский самолёт покинул воздушное пространство Тайваня.

Между тем, в самом Китае возник вопрос, почему для «перехвата» были отправлены именно истребители Су-30. Китайские пользователи с нетерпением ожидают, что для подобных целей командование начнёт задействовать истребители китайского производства J-20.

Здесь важно напомнить о том, что истребители ВВС НОАК J-20 несколько месяцев назад при появлении у границ Индии были обнаружены с бортом Су-30МКИ индийских ВВС. Это дало повод говорить о том, что у J-20 могут быть проблемы с «малой заметностью».

Вместе с тем не совсем понятно, почему именно истребители нового поколения предлагается использовать в качестве перехватчиков - при учёте того, чтобы у них совершенно иные цели...