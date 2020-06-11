Умные боеприпасы против террористов

Регулярная армия в эпоху гибридных войн

Российский ВПК в Сирии и в других региональных конфликтах XXI века продемонстрировал очень высокий военно-технический уровень. Но годится ли такое оружие для реальных боев IV мировой гибридной войны, где придется иметь дело с иррегулярными отрядами боевиков?

Наш опыт в Сирии и вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в том числе и на своей территории, дает богатый материал для анализа эффективности российских систем. Он же и позволяет выявить слабые места в системе вооружения российских ВС.

В небесах…

В Сирии авиация сыграла важную роль в разгроме иррегулярных формирований различного толка. Действия авиации протекали в условиях отсутствия у противника средств ПВО средней и большой дальности при наличии только определенного количества малокалиберной зенитной артиллерии и ПЗРК, а также пулеметов, в том числе тяжелых – калибра 12,7–14,5 миллиметра. Этими средствами боевики могли создать угрозу самолетам и вертолетам на высотах до 2–2,5 километра. Стремясь избежать потерь, наша авиация, базирующаяся на «Хмеймим», действовала в основном со средних высот, сбрасывая бомбы свободного падения с использованием системы СВП-22-24, обеспечивающей высокоточное применение таких бомб, или высокоточное оружие – корректируемые авиабомбы (КАБ-500 и даже КАБ-1500) и ракеты (Х-29 и Х-25 разных модификаций).

“ Спектр оснований для применения ядерного оружия Москвой основательно расширен ”

При благоприятных условиях, когда было налажено взаимодействие с частями сирийской армии, наши самолеты применяли и неуправляемое оружие для действия с малых высот. Обычно фронтовые бомбардировщики и штурмовики действовали парами и даже одиночно. На вылет, судя по числу заявленных уничтоженных целей, самолету ставились задачи поражения не одной, а нескольких, что, естественно, предполагало многократные заходы для атаки одного объекта.

Дальняя авиация, представленная самолетами Ту-22м3, действовала с больших высот с применением системы СВП-22-24. Удары наносились бомбами свободного падения калибра 250–500 килограммов с боевой нагрузкой на самолет по 10–12 тонн. В ударах принимали участие, как правило, 6–12, самолетов. Стратегическая авиация действовала эпизодически, в основном парами, с применением КР большой дальности, не входя в воздушное пространство Сирии.

Сирийская авиация, судя по данным из открытых источников, действовала весьма активно. В частности, ежесуточно она совершала в определенные промежутки времени в два и более раз больше вылетов, чем наша группировка ВКС. Основными типами остаются Су-22 и МиГ-21, хотя применялись и МиГ-29. Сирийская авиация использует устаревшее вооружение – НУРС и бомбы свободного падения, действуя с малых высот, что определяет ее относительно большие потери от огня ПВО боевиков.

Основной формой применения российских ВКС и сирийских ВВС были систематические боевые действия, что, собственно, определяется ограниченным составом авиационных группировок.

…На земле…

Сухопутные войска Сирии и ее союзники на завершающем этапе войны действовали в тесном взаимодействии с другими видами ВС, с подразделениями правительственных ведомств, местными вооруженными формированиями. Войска оперативного масштаба сирийской армии (корпуса) составляли ядро разновидовых группировок, ведущих боевые действия по решению задач оперативного масштаба, имеющих порой стратегическое значение. Целью таких операций было, как правило, окружение группировки противника в крупном населенном пункте с последующим принуждением его покинуть этот населенный пункт без серьезного сопротивления. Этим они принципиально отличались от подобных операций предшествующих войн – ранее практически всегда с окружением противника решалась задача полного разгрома или уничтожения блокированной группировки.

В Сирии же после создания котла боевикам предоставлялась возможность выйти из кольца, покинув населенный пункт и передислоцироваться, причем с вооружением. Эти противоестественные смыслу окружения группировки врага действия предпринимались с целью минимизировать потери мирного населения и разрушение древних городов Сирии. Примером таких операций могут быть Алеппская и Пальмирская.

Огневое поражение противника осуществлялось в целях изоляции района боевых действий, снижения мобильности противника, его всестороннего ослабления и нанесения ему решительного поражения силами артиллерии и армейской авиации (при поддержке фронтовой). При этом за счет применения дальнобойных средств (таких как РСЗО «Смерч» и ТР «Точка») наносились массированные удары синхронно по первым и вторым эшелонам противника. Это создавало условия для их одновременного разгрома.

Завершение уничтожения противника осуществлялось высокоподвижными частями и соединениями, включающими в свой состав силы специальных операций. Основной тактической единицей выступали в большинстве случаев разнородные тактические батальонные и ротные боевые группы, включающие в себя, помимо мотострелкового подразделения, группу танков и подразделение артиллерии, а также группы по взаимодействию с авиацией и артиллерией старшего командира.

…И на море

Российский ВМФ оказал заметное влияние на ход боевых действий в Сирии, решая две основные задачи: доставка морским путем вооружения, боеприпасов, ГСМ и других материально-технических средств в необходимом объеме группировке российских ВКС, а также сирийской армии, нанесение ударов КР «Калибр» по особо важным объектам НВФ.

Всего силами флота было применено около 180 КР. В среднем расход ракет «Калибр» на поражение одной цели составил две ракеты. Объектами ударов, как правило, были в основном пункты управления оперативного и стратегического звена Исламского государства (запрещенного в РФ), склады вооружения и боеприпасов центрального подчинения или предприятия по ремонту боевой техники. Однако главным вкладом нашего флота была именно своевременная доставка материально-технических средств в Сирию, без чего ни наша авиационная группировка, ни тем более сирийская армия вести боевые действия вообще не могли бы. Исключением из общего характера действий сил ВМФ РФ в Сирии был кратковременный выход в район боевых действий российского ТАКР «Адмирал Кузнецов», смешанная и не полностью укомплектованная авиагруппа которого выполнила более 450 самолетовылетов.

Основную тяжесть боевой работы приняли на себя самолеты Су-33, оснащенные системой СВП-24-33 «Гефест», совершившие 387 самолетовылетов, в том числе 139 ночью. На МиГ-29К/КУБ приходится только 63. По данным объективного контроля, корабельная авиация нашего ТАКР смогла уничтожить несколько сотен объектов боевиков – в несколько раз больше, чем всеми ракетными ударами флота.

Пришлось поработать в Сирии и средствам ПВО, когда на завершающем этапе войны страны, не заинтересованные в сохранении сирийской государственности и прекращении войны, начали наносить авиационно-ракетные удары по военным и гражданским объектам сирийской армии и союзных ей иррегулярных формирований. Фактически поддерживая исламских террористов, США и Израиль, действуя с территории сопредельных государств и прилегающих районов МТВД, применяли самые современные СВН – СКР «Томагавки» – высокоточные ракеты и управляемые бомбы, используя в каждом ударе от 10–15 до 100 и более единиц оружия.

Правильно организованная, имеющая опору на самолеты РЛД и радиотехнической разведки, система ПВО Сирии, используя советские и российские средства ПВО в основном устаревших типов, смогла отразить практически все эти удары, продемонстрировав исключительно высокую эффективность.

В большинстве случаев доля сбитых СВН достигала 50–60 процентов и более. Так, при нанесении удара силами 109 СКР «Томагавк» с американских кораблей и самолетов было уничтожено более 70 процентов СВН. При этом ни одна ракета не смогла поразить прикрываемые объекты – все достигшие целей ракеты попали в объекты, не имеющие военного или экономического значения. Фактически сирийский опыт продемонстрировал ошибочность считавшегося незыблемым постулата о значительном превосходстве современных СВН над системой ПВО. Еще более успешно работала система ПВО базы «Хмеймим», отражая атаки малоразмерных тихоходных БЛА и реактивных снарядов. Несмотря на то, что таких атак было множество, значимого ущерба нашей базе террористам нанести не удалось.

Полигон для российского ВПК

Как правило, гибридные войны для регулярных войск были полигонами, где проходили испытания образцы новейшего оружия. Российская армия не стала исключением. Наиболее представительный «парад» новейших российских вооружений был продемонстрирован в Сирии. Первое место в этом ряду по праву принадлежит системе СВП фирмы «Гермес». Именно эта система обеспечила исключительно высокую эффективность действий российской авиации в Сирии.

Идея, положенная в основу этой системы, состоит в том, чтобы обеспечить не точное самонаведение на цель боеприпаса, а точный вывод в точку сброса неуправляемых средств поражения самого носителя. Этим наша система принципиально отличается от американской концепции JDAM. США разработали комплекты для установки на бомбы свободного падения, обеспечивающие их точное наведение на цель по данным GPS. То есть превратили обычные бомбы в управляемые, наведение которых на цель осуществляется за счет совмещения координат цели и местоположения бомбы, определяемого по данным GPS.

Стоимость такой бомбы за счет установки на нее комплекта JDAM возрастает во много раз (такой комплект стоит около 26 тысяч долларов), хотя и остается существенно меньше стоимости полноценного высокоточного боеприпаса. Российская система СВП «Гермес» обеспечивает высокоточное бомбометание обычными бомбами копеечной стоимости с точностью, соизмеримой с высокоточным оружием. В боевой обстановке вероятность попадания в защищенное подземное сооружение может составить 0,3–0,4, а вероятность поражения слабо защищенных наземных объектов бомбой среднего калибра может достигнуть 0,5–0,6. Этого вполне достаточно, чтобы осуществлять высокоточное и надежное поражение назначенных целей ограниченным составом сил.

Особо следует отметить, что точность бомбометания с использованием системы СВП-24 мало зависит от погодных условий и дальности видимости в районе цели, поскольку она диктуется точностью определения места системой ГЛОНАСС и работой бортовых систем самолета. То есть если достоверно и точно определено место цели, защититься от удара постановкой дымовых завес, средствами маскировки или созданием пассивных помех невозможно.

Помимо бомб свободного падения, в Сирии применялось и собственно высокоточное оружие. По данным заслуживающих доверия источников, за время боевых действий неоднократно применялись ракеты Х-29 и Х-25, причем как с лазерной, так и с телевизионной системами наведения. Основными носителями такого оружия в Сирии выступали самолеты Су-34. Ракеты семейства Х-29 более крупные, при стартовой массе 660–680 килограммов имеют боевую часть весом 320 килограммов. Их дальность стрельбы лежит в пределах 10–15 километров в зависимости от прозрачности атмосферы. Захват цели головкой самонаведения производится из-под крыла самолета, поэтому после пуска носитель может свободно маневрировать, реализуя принцип «выстрелил – забыл». Точность стрельбы обеспечивает прямое попадание в типовую малоразмерную цель с вероятностью до 80 процентов и более. Массивная фугасно-бронебойная боевая часть при скорости полета ракеты в районе цели 350–400 метров в секунду практически гарантированно обеспечивает ее уничтожение, даже если она защищена полутора метрами бетонных перекрытий.

Ракеты Х-25, судя по репортажам, также находят применение в Сирии. Эта более малогабаритная ракета (стартовая масса – всего около 300 кг) имеет небольшую боевую часть весом от 86 до 136 килограммов в зависимости от модификации. ГСН – лазерная или телевизионная. Последние модификации этой ракеты могут оснащаться тандемной боевой частью, способной пробить бетонные перекрытия до метра толщиной, обеспечивая полное разрушение объекта под этой защитой. Точность попадания аналогична Х-29. Высокая точность стрельбы и относительно небольшая боевая часть позволяют применять эту ракету даже в условиях плотной городской застройки для поражения объектов, расположенных в непосредственной близости от жилых зданий без существенного риска нанесения им серьезных повреждений.

Российская авиация в Сирии использовала и корректируемые авиабомбы. Известно о нескольких фактах применения бомбы КАБ-500 с лазерными и телевизионными системами самонаведения. Они имеют мощные боевые части весом около 400 килограммов, содержащих немногим менее 280 килограммов ВВ. Точность попадания в цель этих бомб обеспечивает вероятность поражения даже хорошо защищенных точечных целей одним таким боеприпасом более 80–85 процентов.

Для ударов по объектам исламистов, расположенных в непосредственной близости от объектов общегражданского назначения, наша авиация применяла одну из новейших разработок российского ОПК – корректируемую бомбу КАБ-250. В Сирии бомбы этого типа применялись с системой наведения, работающей, по данным ГЛОНАСС, подобно американским JDAM. Однако наша бомба имеет ряд особенностей. Во-первых, она допускает сброс на сверхзвуковой скорости, что позволяет осуществить ее отделение от носителя на удалении от цели в несколько десятков километров и обеспечить высокую скорость полета бомбы в районе объекта удара. Во-вторых, существенно более совершенные аэродинамические формы позволили добиться большей высокой точности попадания в цель.

Особо следует отметить, что применяемое российской фронтовой и штурмовой авиацией оружие позволяло нашим самолетам не входить в зону поражения ПЗРК и иных ЗОС боевиков, а значит, и избегать потерь нашей авиационной группировки в Сирии.

«Панцирь», «Точка», «Корнет» и другие

Бесспорной «звездой» ПВО стал ЗРПК «Панцирь-С1». Этот комплекс продемонстрировал эффективность в боевых условиях, близкую к полигонным показателям, и исключительно высокую боевую устойчивость. За время сирийского конфликта в противовоздушном бою был потерян только один «Панцирь-С1», оказавшийся в момент атаки противника без боекомплекта. Сирийский экипаж покинул его на открытом участке местности.

Ракеты «Калибр» и Х-101 продемонстрировали характеристики, превосходящие аналогичные показатели американских «Томагавков». Причем Х-101 по дальности почти в три раза превосходит американскую КР. Ничего даже близкого в других странах мира нет.

Высокую эффективность показал ТРК «Точка-У». Для поражения сильно защищенных точечных объектов противника порой было достаточно одной ракеты. Противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», «Конкурс» и «Метис», вертолетные «Штурм» и «Атака» продемонстрировали способность бороться с самыми современными образцами иностранной бронетанковой техники. Так, в войне 2006 года в Ливане, подвергшемся агрессии Израиля, ПТРК «Корнет», оказавшиеся у бойцов «Хезболлы», пробивали лобовую броню наиболее защищенного танка – израильской «Меркавы-4».

Высокую вероятность поражения цели демонстрировали 152-мм снаряды «Краснополь». РСЗО «Смерч» БМ-300 и «Ураган» БМ-220, артиллерия большой мощности САУ 2С7М «Малка» за счет большой дальности стрельбы и большой разрушительной силы снарядов позволяли не только эффективно уничтожать сильно защищенные сооружения, но и оперативно реагировать на появление новых целей на больших удалениях, эффективно борясь с маневренными силами противника.

В целом российский ВПК продемонстрировал очень высокий военный и научно-технический уровень. В частности, речь идет об АО «НПО «Высокоточные комплексы», на предприятиях которого произведена значительная часть образцов вооружения или важных компонентов, применявшихся в Сирии и в других горячих точках. Их вооружение в полной мере оправдывает название этого НПО – «Высокоточные комплексы».

Однако сирийский и другие конфликты выявили и ряд проблем в системе вооружения российских ВС. Мы еще вернемся к этой теме.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (834) за 9 июня 2020 года