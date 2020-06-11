«Самые мощные в регионе»: вьетнамцы о господстве советских тральщиков в АТР

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Проект 1265 Sonya

Военно-морской потенциал характеризуется не только мощными ударными вымпелами, но и зависит от кораблей боевой поддержки, обеспечивающих, в частности, логистику, необходимую для проведения операций.

Одной из сильных сторон вьетнамского флота является минно-тральный флот, считает издание KienThuc. С его слов, основной корабль данного назначения - проект 1265 Sonya: это композитные минные тральщики с деревянным покрытием. Они предназначены для обнаружения, маркировки и нейтрализации различных типов мин. Корабль имеет полное водоизмещение 450 тонн, развивает максимальную скорость в 15 узлов. Данный тип несет по одному радио- и гидролокатору, гидроакустические буи.

Тральщики оригинального проекта 1265, разработанного для нужд ВМФ СССР, оснащались двумя 30-мм пушками АК-230, которые ставились спереди и сзади корабля, но в экспортном варианте она осталась только на корме.

В 1987-1990 годах Советский Союз предоставил нам 4 вымпела […] Это были последние боевые корабли, переданные в качестве помощи

- пишет вьетнамское издание, указывая, что они доказали свою ценность: так, HQ-861 принимал участие в защите суверенитета островов Спратли, демонстрируя "господство флота в регионе".

Далее следуют два вымпела проекта 266 (подаренные в 1981 году из наличия), также созданного в СССР. Они имеют водоизмещением 873 т. Корабли изготовлены из низкосортной стали, оснащаются двумя дизельными двигателями М-503, которые позволяют работать на максимальной скорости в 16 узлов.

К третьему типу тральщиков относятся два корабля советского проекта 1258. Они имеют очень малый тоннаж, менее 90 т, экипаж из 10 человек и развивают максимальную скорость в 13 узлов. Вымпела способны работать только вблизи берега. В настоящее время они проходят службу в военно-морской академии, где задействованы в учебных целях.

Тральщики вьетнамского ВМФ в настоящее время полностью господствуют в регионе [АТР], потому что только страны с действительно мощным флотом обладают этими кораблями

- считает KienThuc.