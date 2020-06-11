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Интерфакс-АВН

Южная Корея полностью реализует военное соглашение с КНДР, несмотря на угрозы Пхеньяна

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Пхеньян. Архивное фото
Пхеньян. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея полностью выполнит соглашение о сокращении военной напряженности с Северной Кореей, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от него, заявило в среду Министерство обороны.

"Несмотря на возникшие в последнее время трудности в межкорейских отношениях, наши военные решили полностью реализовать военное соглашение от 19 сентября, чтобы продолжить усилия по снижению военной напряженности и военной поддержке правительственной политики денуклеаризации Корейского полуострова и налаживанию мирного процесса", - говорится в пресс-релизе Минобороны Республики Корея.

Отмечается, что во время встречи высших военных чинов страны под председательством министра обороны Чон Ген Ду офицеры заявили, что соглашение, подписанное в 2018 году, способствовало снижению напряженности между двумя Кореями.

По мнению главы Минобороны РК именно Пхеньян усиливает напряженность на Корейском полуострове, хотя обвиняет в этом Сеул.

"Северная Корея критикует обычные учения наших военных и наращивание обороноспособности, перекладывая вину за напряженные межкорейские отношения на нас", - сказал он в ходе встречи.

"Учитывая нынешние обстоятельства в Северной Корее, я специально выделяю позицию военной готовности, чтобы идеально реагировать на любые неожиданные ситуации", - сказал Чон Ген Ду.

Ранее власти КНДР объявили, что во вторник в полдень прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

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