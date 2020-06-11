Минобороны рассказало об отборе военных для испытаний вакцины от COVID-19

Две группы добровольцев из числа гражданских лиц и военных созданы для испытания российской вакцины от коронавируса, сообщили журналистам в среду, 10 июня, в Министерстве обороны России.

Отбор участников испытаний проходил на добровольной основе. В ходе подготовки к испытаниям 50 военных были помещены на 14-дневную изоляцию, чтобы не допустить возможности заражения.

В настоящее время участники проходят медобследование и будут допущены к испытаниям по его завершении.

«Все участники - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях», — сообщили в военном ведомстве.

Подготовку к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции ведут Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

2 июня в Минобороны сообщили, что испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. На следующий день состоялся заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение.

4 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет. По ее словам, появится целый спектр различных препаратов, которые будут использоваться для разных групп.