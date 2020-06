Трамп хочет атомные ледоколы

Президент США Дональд Трамп 9 июня 2020 года издал "Меморандум о защите национальных интересов США в регионах Арктики и Антарктики" ("Memorandum on Safeguarding U.S. National Interests in the Arctic and Antarctic Regions" - текст ), призывающий к созданию к 2029 финансовому году флота ледоколов для так называемого "обеспечения полярной безопасности" (Polar Security icebreakers). Документ призывает изучить возможность строительства в дополнение к трем уже заказанным для Береговой охраны США большим дизель-электрическим ледоколам типа Рolar Security Сutter (PSC), также нескольких средних ледоколов типа PSC, а также изучить возможность оснащения ледоколов "оборонительным вооружением" и потенциал применения на перспективных ледоколах ядерных энергетических установок. Также меморандум призывает рассмотреть вопрос аренды Соединенными Штатами иностранных ледоколов в качестве временной меры на период до 2029 финансового года.

Проектное изображение большого дизель-электрического ледокола типа Рolar Security Сutter (PSC) для Береговой охраны США (с) Halter Marine and Technology Associates, Inc.

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ,

МИНИСТРА ОБОРОНЫ,

МИНИСТРА ТОРГОВЛИ,

МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ,

МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ДИРЕКТОРА АДМИНИСТРАТИВНО-БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ,

ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ: Защита национальных интересов США в Арктике и Антарктике

Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в арктических и антарктических регионах и сохранить сильное присутствие в Арктике в сфере безопасности наряду с нашими союзниками и партнерами, Соединенным Штатам необходим готовый, работоспособный и доступный флот ледоколов для задач полярной безопасности (Polar Security icebreakers) , который должен быть испытани и полностью развернут к 2029 финансовому году. Соответственно, с учетом полномочий, предоставленных мне как Президенту в соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, я настоящим предписываю следующее:

Раздел 1 . Программа по приобретению флота. Соединенные Штаты будут разрабатывать и осуществлять программу по приобретению ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности, которая отвечает нашим национальным интересам в регионах Арктики и Антарктики.

(a) Министр национальной безопасности в координации с государственным секретарем, министром обороны, министром торговли и директором Административно-бюджетного управления (OMB) должны провести рассмотрение требований для программы приобретения ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности для закупки и использования соответствующих ледоколов для обеспечения полярной безопасности, а также связанных с ними активов и ресурсов, способных обеспечить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Арктических и Антарктических регионах в поддержку национальных интересов и в поддержку Стратегии национальной безопасности и Стратегия национальной обороны, в зависимости от обстоятельств. Отдельно рассмотрение должно включать возможность обеспечения постоянного присутствия Соединенных Штатов в Антарктическом регионе, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с системой договоров об Антарктике. Министр национальной безопасности и директор OMB при выполнении этого пункта должны обеспечить сохранение программы приобретения патрульных кораблей типа Offshore Patrol Cutter (ОРС) для Береговой охраны США.

(b) Министр национальной безопасности, действуя через коменданта Береговой охраны, в координации с министром обороны, действующего через морского министра и министра энергетики, в зависимости от обстоятельств, должны провести сравнительное изучение эксплуатационных и финансовых выгод и рисков от комплекса ледокольного флота полярной безопасности, состоящего как минимум из трех больших ледоколов типа Рolar Security Сutter (PSC), которые должны быть надлежащим образом оснащены для достижения целей настоящего меморандума. Результаты изучения должны быть быть представлены Президенту через директора OMB и помощника президента по вопросам национальной безопасности в течение 60 дней с даты настоящего меморандума и должны включать как минимум:

(i) Варианты использования в Арктике, которые охватывают весь спектр задач национальной и экономической безопасности (включая содействие разведке и эксплуатации ресурсов и прокладку и обслуживание подводных кабелей), которые могут выполняться средними ледоколами типа PSC, а также анализ того, как эти варианты использования будут отличаться в отношении ожидаемого использования больших ледоколов типа PSC для этих же видов деятельности. Эти варианты использования должны определить оптимальное количество и тип ледоколов для обеспечения полярной безопасности для поддержания постоянного присутствия как в Арктике, так и, в случае необходимости, в антарктических регионах;

(ii) Оценка расширенных оперативных возможностей с предполагаемыми сопутствующими затратами как для больших, так и для средних ледоколов типа PSC, на которые еще не заключен контракт, в частности, включая максимальное использование любого такого ледокола с точки зрения его способности поддерживать цели национальной безопасности посредством использования следующих средств: беспилотные авиационные, надводные и подводные системы; космические системы; датчики и другие системы для достижения и поддержания освещения обстановки в морских районах; системы командования и управления; защищенные системы связи и передачи данных; и системы сбора разведывательных данных. Эта оценка должна также включать оценку оборонительного вооружения, достаточного для защиты от угроз со стороны ближайших конкурентов и потенциала применения ядерных энергетических установок;

(iii) На основании определения размера и состава флота, выявление и оценка, по крайней мере, двух оптимальных мест базирования в США и, по крайней мере, двух зарубежных мест базирования. Оценка местоположения базирования должна включать затраты, выгоды, риски и проблемы, связанные с инфраструктурой, комплектованием, а также поддержкой логистики и технического обслуживания для ледоколов типа PSC в этих местах. Кроме того, эта оценка должна учитывать потенциальные возможности распределения бремени для базирования с министерством обороны и союзниками и партнерами, в зависимости от обстоятельств; а также

(iv) В преддверии планируемого вывода из состава Береговой охраны ледокола Polar Star в период 2022-2029 финансовых годов, провести анализ для определения возможных вариантов с соответствующими затратами, чтобы не доустить дефицита судов уже в 2022 финансовом году, пока новые ледоколы типа PSC не вступят в строй для решения задач этого меморандума, включая определение реалистичных и ограниченных по стоимости вариантов лизинга, как иностранных, так и американских судов. Этот анализ должен конкретно включать рассмотрение оперативного риска, связанного с использованием арендованного судна по сравнению с закупленным судном для выполнения конкретных задач, изложенных в настоящем меморандуме.

(c) В интересах обеспечения полностью оперативного ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности, способного обеспечить постоянное присутствие в арктических и антарктических регионах при минимально возможных затратах, государственный секретарь должен координировать свою деятельность с министром национальной безопасности при определении реалистичных вариантов аренды ледоколов для обеспечения полярной безопасности, предоставляемых странами-партнерами, в качестве краткосрочной и среднесрочной (на 2022-2029 финансовые годы) стратегии ​​для смягчения последствий планируемого вывода из состава Береговой охраны ледокола Polar Star . Варианты аренды должны предусматривать возможности, позволяющие получить доступ к арктическим и антарктическим регионам для решения, в случае необходимости, задач национальной и экономической безопасности, в дополнение к морским научным исследованиям в Арктике, и проведения исследований в Антарктике в соответствии с системой договоров об Антарктике. В последующем, и перед любой тендерной заявкой о будущих приобретениях ледокола для обеспечения полярной безопасности государственный секретарь координирует свою деятельность с министром национальной безопасности для выявления стран-партнеров с доказанным потенциалом иностранного судостроения и опытом в строительстве ледоколов.

(d) Министр обороны координирует свою деятельность с государственным секретарем и министром национальной безопасности, чтобы продолжать оказывать техническую и программную поддержку Управлению объединенных программ Береговой охраны США по приобретению, строительствуи эксплуатации всех классов ледоколов типа PSC.

Раздел 2. Общие положения. (а) Ничто в настоящем меморандуме не должно толковаться как наносящее ущерб или иным образом затрагивающее:

(i) полномочия, предоставленные законом исполнительному министерству или агентству или их руководителю; или

(ii) функции директора OMB, касающиеся бюджетных, административных или законодательных предложений.

(b) Настоящий меморандум должен быть реализован в соответствии с действующим законодательством и при условии наличия ассигнований.

(c) Настоящий меморандум не предназначен и не создает каких-либо прав или преимуществ, материальных или процедурных, подлежащих исполнению по закону или справедливости какой-либо стороной против Соединенных Штатов, их министерств, агентств или организаций, их должностных лиц, сотрудников. или агентов, или любых других лиц.

Дональд Дж. Трамп