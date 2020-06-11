«Красные линии» прочерчены

Зачем Москва понижает порог перехода к применению ядерного оружия?

С принятием новых «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» наша страна существенно снизила порог перехода к применению ядерного оружия. Таким образом, РФ весьма оперативно и, на мой взгляд, вполне адекватно отреагировала в правовом поле на появившиеся новые угрозы национальной безопасности. Связанные с выходом США из Договоров по ПРО, РСД-РМД, Открытому небу и готовящимся выходом Вашингтона из СНВ-3.

Поводы к «судному дню»

Указом президента РФ № 355 от 2 июня 2020 года введен в действие новый документ – «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» (далее «Основы»). Он определяет принципы и условия перехода РФ к применению своего ядерного потенциала. Его открытый характер объясняется тем, что он адресован в первую очередь странам, которые формируют различного рода угрозы нашей стране и очерчивает систему «красных линий», переступив которые, противники нашей страны могут подвергнуться нашему ядерному удару.

Надо подчеркнуть, что принятие и опубликование такого документа имеет огромное военно-стратегическое значение.

Наша страна четко определяет, какие виды вражеского оружия, способы и масштаб военных действий против нас и наших союзников могут вызвать применение с нашей стороны ядерного оружия. Соответственно потенциальный агрессор должен себя ограничивать в выборе возможных форм ведения войны против РФ и союзных ей стран.

Анализ содержания «Основ» показывает, что он содержит ряд важных нововведений, которые, похоже, стали реакцией нашей страны на действия США по развертыванию новой гонки ядерных вооружений.

“ Спектр оснований для применения ядерного оружия Москвой основательно расширен ”

Прежде всего обращает на себя внимание перечень угроз. Надо отметить, что они являются объектом российского ядерного сдерживания. То есть их реализация при определенных условиях может повлечь ядерно-ракетный ответ. Помимо тех, которые содержались в предыдущей версии такого документа (принятого в 2010 году сроком на 10 лет), в этой его редакции появилась формулировка, включающая в числе важнейших угроз «развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии». Из сего перечня следует, что территории стран, допустивших развертывание у себя перечисленных вооружений любого типа и национальной принадлежности, могут стать театром ядерной войны. Об этом элитам таких стран надо серьезно подумать, прежде чем принимать у себя подобные системы вооружения – первые ядерные удары пойдут не только по этим объектам, но и по центрам управления такими государствами, то есть по их элитам (привет Польше и Румынии!). Весьма показательно, что в число систем вооружений, применение которых может вызвать ядерный удар России, включено оружие, способное нанести ущерб нашему ядерному потенциалу, пусть даже и с обычным снаряжением. В том числе и такое, которое весьма активно применяется в локальных войнах современности. Например, ударные БЛА.

Новым выступает и включение в число угроз ядерному сдерживанию создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем. Это стало следствием поползновений США в сторону милитаризации околоземного пространства. Совершенно новое звучание в контексте пандемии коронавируса и массового развертывания США вирусологических лабораторий у границ РФ приобретает и появление в «Основах» в числе угроз наличие у государств не только ядерного, но и других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия. Все это свидетельствует о том, что спектр оснований для применения ядерного оружия Москвой основательно расширен.

Когда будет нажата роковая кнопка?

Еще более интересным выглядит список условий перехода к применению ядерного оружия. Первым из них стоит поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников. Обращает на себя внимание, что речь идет о просто баллистических ракетах, без указания варианта их оснащения и характеристик дальности. Под такую формулировку подходят все классы ракет в любом оснащении: от оперативно-тактических до межконтинентальных. Предупреждение о том, что ядерный ответ может последовать и на атаку таким оружием союзников России, фактически ставит крест на возможности применения американцами сверхмалых ядерных боеприпасов в локальных войнах. Ибо ответ на сверхмалый атомный удар может оказаться полновесным.

Фото: i.pinimg.com

Фото: i.pinimg.comСтоит задуматься любителям поиграть с химическим и бактериологическим оружием и над таким условием, как «применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников». В части «других видов ОМП» речь идет, конечно же, о массированном применении такого оружия. Тем не менее в Сирии боевиками террористических организаций, поддерживаемых США и их союзниками, химическое оружие применялось неоднократно. Теперь им стоит задуматься о целесообразности подобных провокаций, особенно крупномасштабных. Есть основания подумать и организаторам мировых пандемий, прежде чем запускать в мир новые варианты инфекций. Ведь значительная часть мирового научного сообщества уверена в том, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Повторение подобных биологических ударов вполне может быть классифицированно российским руководством как основание для применения мер ядерного сдерживания, в том числе и по заказчикам этих пандемий.

Положение о том, что основанием для атомного контрудара теперь считается и «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил», фактически лишает американцев возможности нанесения «обезоруживающих» и «обезглавливающих» ударов. Дело в том, что сам по себе подобный удар будет иметь достаточно большой временной размах. То есть время от падения первой боеголовки удара до последней может составить более двух – четырех часов. Это означает, что несмотря на мизерное подлетное время американских баллистических ракет средней дальности до объектов СЯС России, у нашего государственного и военного руководства остается достаточно времени, чтобы дать полноценный ответный залп всем ядерным потенциалом. Ведь сегодня российская система управления СЯС многократно дублирована и разнесена по различным пунктам управления, что не позволит ее уничтожить одномоментно. Нет оснований для потенциального агрессора и рассчитывать на уничтожение российского ядерного потенциала в период ведения боевых обычным оружием. Москва предупреждает – после уничтожения противником любым видом оружия любой единицы ядерных сил РФ наша страна оставляет за собой право немедленно перейти к применению всего ядерного арсенала. То есть расчет на то, что в период первых операций американские ВМС смогут уничтожить наши ракетные подводные лодки с баллистическими ракетами, находящимися в море, уже не имеет оснований. Ибо после гибели первой такой лодки Россия нанесет полноценный ядерный удар. Таким же будет эффект и при попытке уничтожить наши ракетные подводные лодки в базах. Не стоит и вражеским диверсионно-разведывательным ДРГ покушаться на мобильные российские ракетные комплексы РВСН.

Таким образом, Россия весьма оперативно и, на мой взгляд, вполне адекватно отреагировала в правовом поле на возникшие новые вызовы национальной безопасности. Эффективным можно считать и ответ нашей страны в правовом поле на развертывание американцами систем ПРО и быстрого глобального удара. Последний вообще становится бессмысленным – в ответ на удар баллистической ракетой в обычном снаряжении можно получить ядерный удар. Такой же ответ потенциально могут получить и организаторы биологической войны против человечества. Особенно если в России у власти окажутся люди, обладающие соответствующей решимостью, независимые от иных государств ни в каком отношении и ставящие интересы страны и народа выше всех личных амбиций как своих, так и своего окружения.

Однако при этом следует признать, что порог перехода к применению ядерного оружия нашей страной существенно снижен. И это вполне закономерный ответ на аналогичные действия руководства США, которое пошло куда дальше, предоставив право принимать решение на переход к применению тактического ядерного оружия командующим на ТВД.

В этом контексте весьма интересным стал шаг американского президента, который в своем твитте, буквально на следующий день после ввода в действие «Основ» высказал пожелание «заключить с Россией ядерный пакт». Какой-либо деталировки не последовало. Однако сам этот шаг говорит о многом, учитывая всю предшествующую деятельность господина Трампа и его риторику в ядерной теме, в том числе и его претензии на достижение ядерного превосходства США над всем миром. По всей видимости, президент США и его советники вполне оценили масштаб изменений ядерной политики России и их последствия для себя и своих амбиций. Похоже, они поняли, что при таком подходе русских к вопросам ядерного сдерживания рассчитывать на достижение ядерного превосходства нет никаких оснований. Не имеет перспективы и попытка упреждающим ядерным ударом разгромить ядерные силы РФ даже обычным оружием. Ибо есть риск немедленно получить полноценный ракетно-ядерный ответ. А он выйдет сокрушительным при любом варианте развития событий.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (834) за 9 июня 2020 года