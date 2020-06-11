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ТАСС

Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса

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Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Их допустят к испытаниям только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья всем необходимым требованиям

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID 19 отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица", - сказали в военном ведомстве.

Все отобранные участники будут допущены к испытаниям вакцины только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья добровольцев всем необходимым требованиям, уточнили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 4 и 9 июня 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию. "Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - пояснили в министерстве.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, пожелавших участвовать в клинических исследованиях вакцины, находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. "Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей", - уточнили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. "Все участники - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России. Участие военнослужащих по контракту в испытаниях вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства", - добавили в министерстве.

Испытания вакцины

2 июня в Минобороны РФ сообщили, что для проверки безопасности и эффективности вакцины из различных подразделений по всей России были отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса. По его словам, доклинические исследования предполагалось завершить до 1 июня, а клинические - до конца июля. Клинические испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее уже были изучены и успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальной вакцины против гриппа.

Лекарства от болезней, возникающих во время пандемии

Специалисты также испытывают на военнослужащих-добровольцах новое лекарство для профилактики и лечения заболеваний, возникающих в условиях пандемии коронавируса.

"Военнослужащие-добровольцы принимают участие в клиническом исследовании лекарственного препарата, специально разработанного для профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных биологических факторов и в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сказали в военном ведомстве.

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