Оригинал взят у коллеги dambiev в Начато строительство тайваньского десантного вертолетного корабля-дока

9 июня 2020 года на верфи Тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне в присутствии командующего ВМС Китайской Республики адмирала Лю Жи Биня состоялась церемония первой резки стали и начала строительства десантного вертолетного корабля-дока по программе Hong Yun.

Сообщается, что корабль-док будет передан военно-морским силам Тайваня к 2022 году. Водоизмещение ДВКД составит 10600 тонн, длина 153 метра, ширина 23 м, осадка 6 м, максимальная скорость 21,5 узлов, дальность хода 12500 морских миль на экономичной крейсерской скорости 13 узлов. Экипаж 190 человек, десант 250 морских пехотинцев, на борту могут находиться четыре десантных катера длиной 16 м или два длиной 36 м. Имеется палуба для приема одного противолодочного вертолета S-70C. Также сообщается. что корабль будет вооружен ПУ ПКР/КР семейства Hsiung Feng II и III.

Стоимость проекта составляет 4,635 млрд новых тайваньских долларов. Планируется построить четыре корабля данного класса.