Forbes (США): новейшая российская субмарина «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Новейшая российская субмарина «Хабаровск», оснащенная подводными аппаратами «Посейдон», может изменить мировую тактику ведения подводной борьбы. Об этой лодке мало что известно, поэтому иностранные военные аналитики ждут ее спуска на воду с большим нетерпением.

Действуя в духе холодной войны, российский военно-морской флот без лишнего шума разрабатывает совершенно новую категорию подводных лодок, и их уникальные возможности могут повлиять на характер подводной войны. Головная лодка нового проекта "Хабаровск" должна быть спущена на воду в этом месяце. На мой взгляд, это будет главная субмарина 2020-х годов, так как она поступит на вооружение к изобретательному и сильному противнику.

Другие ВМС вряд ли смогут создать нечто подобное, но они определенно захотят что-то ей противопоставить. Подводная игра в кошки-мышки, в которой американские противолодочные субмарины будут осторожно выслеживать русских, может разгореться с новой силой. Но на сей раз целями станут не подводные лодки с баллистическими ракетами. "Хабаровск" получит на вооружение гигантскую самоходную ядерную торпеду "Посейдон".

России удалось сохранить в тайне многие характеристики этой субмарины. Об этой крупной лодке с ядерной энергетической установкой мало что известно, особенно в сравнении с западными образцами. Поэтому военные аналитики ждут ее спуска на воду с большим нетерпением.

Когда "Хабаровск" спустят на воду?

Несмотря на слухи о том, что это событие произойдет в ближайшее время, анализ кораблестроительного предприятия, где строится "Хабаровск", не позволяет сделать каких-либо конкретных выводов. Мы знаем, что лодку строят в первом цехе производственного объединения "Севмаш" в северном городе Северодвинске. В этой информации нет ничего особенного, но она означает, что мы можем следить за какими-то характерными признаками, свидетельствующими о приближающемся спуске.

Чтобы выкатить лодку из цеха наружу, надо будет освободить транспортные рельсы. Затем надо будет подготовить плавучие устройства с каждой стороны рельсового пути. Для каждого типа лодки есть своя компоновка этих устройств, так что это само по себе будет полезной информацией. Затем лодку вытащат из цеха лебедкой кормой вперед.

После этого весь бассейн заполнят водой, чтобы субмарина могла держаться на плаву. С этим будут определенные проблемы, потому что там проходит крупную модернизацию атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Корпус у него наверняка водонепроницаемый, но все, что связано с проведением работ, придется убрать.

Ничего из этого мы пока не видим. Кроме того, на пути наиболее вероятного маршрута лодки стоит большая красная баржа. Судя по спутниковым снимкам, эта баржа стоит там в неизменном положении с июля прошлого года. Названная дата спуска "Хабаровска" на воду может показаться чрезмерно оптимистичной, но исключать это нельзя. Время покажет.

Что известно об этой подводной лодке?

Из того, что существует лодка проекта 08951, никто и никогда тайны не делал, но российские источники говорят об этом очень мало. Картина вырисовывалась постепенно, на основе старомодного анализа и данных из немногочисленных источников.

У "Хабаровска" наверняка будет много общего с ударными стратегическими подводными лодками проекта "Борей". Это поможет сократить расходы и сделает лодку более скрытной по сравнению со многими другими субмаринами из состава российского ВМФ. Переднюю половину корпуса займут шесть огромных торпед "Посейдон". Именно в этом заключается уникальность новой подводной лодки.

"Посейдон", также известный как "Статус-6" и имеющий кодовое обозначение НАТО Kanyon, оснащен ядерной силовой установкой и ядерным боевым зарядом. Это дает ему практически неограниченную дальность хода. Поэтому "Посейдон" будет представлять серьезную опасность для прибрежных городов США, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Российское Министерство обороны называет его многоцелевым оружием и утверждает, что этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США.

На самом деле, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами". У русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (читай: шпионская субмарина) "Белгород, спущенная на воду 23 апреля прошлого года. Она тоже будет оснащена шестью аппаратами "Посейдон". Но у нее будет двойное предназначение. Она также станет носителем для глубоководной мини-подлодки "Лошарик". Такое сочетание (шпионская субмарина и платформа для стратегического оружия) кажется немного противоречивым.

С передачей "Белгорода" флоту может произойти задержка, потому что "Лошарик" нуждается в серьезном ремонте. 1 июля 2019 года на лодке произошла серьезная авария с гибелью людей. Поэтому "Хабаровск" может еще обогнать "Белгород" и стать первым носителем "Посейдонов" в боевом составе флота.

"Хабаровск" будет не последней субмариной с "Посейдонами". Планируется построить еще две лодки проекта 09853. Итого в России будет четыре субмарины с "Посейдонами", по шесть на каждой. Об этом новом проекте известно еще меньше.

Изменение характера подводной войны

Если планы у России не изменятся, "Хабаровск" все следующее десятилетие будет в центре внимания западных специалистов по противолодочной войне. Особое внимание этой лодке будут уделять ВМС США и Британии, чьи атомные субмарины давно уже следят за российскими подводными силами. Оснащенные "Посейдонами" подводные лодки создадут новые проблемы этим субмаринам-охотникам.

В частности, понадобится время для создания нового оружия, способного осуществлять перехват "Посейдонов". Скорость и глубина погружения этого аппарата делают его практически неуязвимым для нынешнего поколения современных торпед. Возможно, догнать "Посейдон" сумеет американская дистанционно управляемая торпеда большой дальности Mk.48 ADCAP и торпеда ВМС Британии Spearfish. Но углы и дальности российского аппарата снижают такую вероятность. Таким образом, Западу понадобятся более быстрые, глубже погружающиеся и имеющие большую дальность торпеды.

Возможно, именно на это и рассчитывали создатели "Посейдона". Чтобы бороться с этой торпедой, Западу понадобятся огромные деньги. И здесь вполне уместны компромиссы. Другие приоритеты можно отодвинуть на второй план, чтобы дать дорогу разработке средств для противодействия "Посейдону". Но это ослабит работу на других направлениях.

Сегодня вряд ли кто-то на Западе даже слышал о такой подлодке. Но за ней надо присматривать.

Г.А. Саттон (HI Sutton)