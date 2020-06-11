Мостик для капитанов: ВМФ в полтора раза увеличит выпуск командиров

ВМФ России в полтора раза увеличивает набор офицеров на должности капитанов кораблей. Их будут готовить на базе Военно-морской академии. Учебная программа позволит выпустить необходимое количество командиров для новых фрегатов проекта 22350, корветов проекта 20380 и малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт», число которых в ближайшие годы будет расти.

ВМФ России в полтора раза увеличивает набор офицеров на должности капитанов кораблей. Их будут готовить на базе Военно-морской академии. Учебная программа позволит выпустить необходимое количество командиров для новых фрегатов проекта 22350, корветов проекта 20380 и малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт», число которых в ближайшие годы будет расти.

Океанские университеты

Принципиальное решение о расширении набора на должности командиров кораблей, подводных лодок и судов обеспечения уже принято, рассказал «Известиям» источник в главкомате ВМФ. Это необходимо для того, чтобы покрыть потребности флота в капитанах с учетом количества кораблей, которые встанут в строй в ближайшие годы. Увеличенная квота рассчитана на два года. Подготовку будущих командиров будут проводить на базе Военного института дополнительного профессионального образования (входит в состав Военно-морской академии).

В Военный институт смогут поступать офицеры, которые несколько лет прослужили на флоте и зарекомендовали себя перспективными специалистами.

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил на совещании в адмиралтействе, что в нынешнем году из военно-морских учебных заведений выпустили более тысячи лейтенантов. По его словам, это молодые офицеры новой формации. Они учились по программам, составленным с учетом активного оснащения ВМФ кораблями и подлодками новых поколений и опыта боевых действий в Сирии.

От тральщика до фрегата

Военный институт дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» — наследник Высших специальных офицерских классов ВМФ. Здесь готовят командиров кораблей и флагманских специалистов — штурманов, артиллеристов-ракетчиков, минеров-торпедистов и многих других для соединений ВМФ, пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В это учебное заведение поступают офицеры, прослужившие три-четыре года на флоте, чтобы повысить свою квалификацию, — рассказал адмирал «Известиям». — Они будут изучать тактику применения боевых кораблей. После окончания института командиры МРК, противолодочных кораблей или тральщиков смогут вести в бой сторожевики, корветы или фрегаты. Штурман корабля после обучения станет штурманом дивизиона.

Увеличение набора может говорить о том, что растет не только количество боевых кораблей, но и дивизионов и бригад — им всем нужны грамотные командиры. В связи с этим должны появиться новые преподавательские ставки, что в итоге положительно скажется на военно-морской науке в области развития тактики, боевой подготовки сил флота, применения оружия и технических средств, отметил Валентин Селиванов.

Долгожданное пополнение

В ближайшие два года ВМФ России пополнит несколько десятков новых кораблей, команды для которых надо готовить уже сейчас. По нынешним правилам экипаж собирают за год до фактической сдачи корабля. Моряки начинают осваивать технику, на которой им предстоит работать, еще до завершения испытаний, чтобы не терять время.

Среди кораблей, которые сейчас массово строят для российского флота, есть фрегаты так называемой адмиральской серии проекта 22350. Сегодня в составе ВМФ числится «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — проходит государственные испытания и должен быть передан флоту до конца года. Третий и четвертый — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» — пополнят состав ВМФ в течение двух лет. А год назад были заложены еще два корабля данного проекта.

Фрегаты «адмиральской серии» изготовлены с использованием стелс-технологий. Они способны уничтожать надводные и наземные цели 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192М, сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и крылатыми «Калибр-НК». Дальность действия последней превышает 1,5 тыс. км.

Ожидается также поступление на флот новых многоцелевых корветов проекта 22380 и их более продвинутой версии 22385. Сейчас в строю их шесть: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий», «Совершенный» и «Громкий». Еще один корабль проходит испытания. «Ретивый» и «Строгий», заложенные в 2015 году, достраиваются в Санкт-Петербурге. Ожидается, что они войдут в состав Балтийского или Черноморского флота в 2020 и 2021 годах соответственно. Еще два корвета — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — в течение ближайших двух лет получит Тихоокеанский флот.

Самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые придут на флот в ближайшие годы, считаются МРК проекта 22800 «Каракурт». Всего для ВМФ было заказано 18 представителей серии. Сегодня два из них — «Мытищи» и «Советск» — служат на Балтийском флоте. Испытания проходит МРК «Одинцово». По плану 18 «Каракуртов» должны быть поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

МРК проекта 22800 строят с применением технологии малой заметности и оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. На корабле установлена 76,2-миллиметровая артустановка АК-176МА. Но главное ударное средство кораблей — крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, они могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс».