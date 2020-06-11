Десантники будут доставлять специалистов в труднодоступные места, прыгая в тандеме

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.

В частности, речь идет о доставке врачей и ученых

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ организовало особую группу военнослужащих, которая будет десантироваться с парашютной системой типа "тандем" для доставки в труднодоступные места не имеющих опыта прыжков с парашютом специалистов различного профиля, в том числе врачей и ученых. Об этом сообщил подполковник Дмитрий Ретюнских, начальник 309-го Центра специальной парашютной подготовки (ЦСПП) Министерства обороны РФ, на базе которого создана спецгруппа.

"Не так давно в 309-м ЦСПП была организована особая группа, способная совершать прыжки с парашютной системой типа "тандем" с целью доставки в определенное место специалиста, например врача, ученого, связиста, не имеющего опыта совершения парашютных прыжков", - сказал Ретюнских в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, неопытному человеку ничего не нужно делать, за отделение от летательного аппарата, нахождение в воздухе и приземление будет отвечать обученный военнослужащий.

На сегодняшний день Центром подготовлено более 200 специалистов воздушно-десантной подготовки не только для ВДВ, но и для других родов войск Вооруженных сил РФ, добавил офицер.

Восьмикратные рекордсмены

Ретюнских также сообщил изданию, что специалисты 309-го Центра восемь раз попадали в Книгу рекордов Гиннесса. "Наши военные парашютисты участвовали в эксперименте с массовым десантированием 50 человек с минимальной высоты в 100 м", - рассказал он.

Также парашютисты-испытатели совершали десантирование на Северный и Южный полюсы, на Пик Ленина: с высоты 8 100 м на площадку, находящуюся на высоте 7 100 м, уточнил начальник Центра.

Кроме того, десантники принимали участие в мировых рекордах по групповой акробатике, в съемках ряда документальных и художественных фильмов, различных показательных выступлениях, в благотворительных акциях.

Арктический прыжок

Ретюнских рассказал об особенностях уникального группового прыжка в Арктике. 26 апреля российские десантники первыми в мировой истории совершили групповой высотный прыжок с 10 тыс. м в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Они использовали парашютную систему специального назначения нового поколения, опробовали кислородное оборудование, приборы навигации, специальное снаряжение и обмундирование. Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76.

Начальник 309-го Центра уточнил, что каждый из 12 участвовавших в групповом прыжке военнослужащих уже имел опыт десантирования с высот до 6 000 м, а трое принимали участие в десантировании на Северный полюс в 2016 году.

Он рассказал, что температура на высоте десантирования составляла минус 50 градусов по Цельсию, непростые были и метеорологические условия. "На таких высотах в случае нештатной ситуации парашютисту угрожают гипоксия и высотная декомпрессионная болезнь. Решающее значение на результат прыжка оказывают его подготовка, мастерство, оснащение качественным оборудованием и экипировкой", - отметил Ретюнских.