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Известия.ru

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом написал глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в журнале Forbes 8 июня.

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего кроме шуток и насмешек в наш адрес мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш «Союз», его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», ― отметил глава «Роскосмоса».

Рогозин подчеркнул, что Соединенные Штаты должны были выразить благодарность также за то, что в ответ на санкции Россия «не поддалась эмоциям» и сохранила сотрудничество в космосе.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. Для США этот запуск астронавтов на МКС стал первым за девять лет. На борту Сrew Dragon находились двое астронавтов NASA — Даг Хёрли и Боб Бенкен. 31 мая корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.


Глава «Роскосмоса» поздравил NASA и создателя корабля, основателя SpaceX Илона Маска. Последний по-русски поблагодарил представителя РФ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением США к звездам» успешный запуск Crew Dragon.

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