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Известия.ru

Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба ГК «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время приступит к практической реализации планов по созданию четырех профильных холдингов — по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. Об этом в понедельник, 8 июня, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своей колонке в Forbes.

По его словам, практические реализации планов по созданию холдингов важно начать уже в ближайшее время. Они займутся ракетостроением, спутникостроением, наукой и созданием наземной космической инфраструктуры.

Объединять конструкторские бюро и инженерные центры не планируется. Надо сохранить «дух конкуренции между ними в борьбе за новые работы», добавил Рогозин.

Производство надо мобилизовать для решения текущих и перспективных задач, при этом обновив его и создав единые центры технологических компетенций, отметил он.

«Космическая отрасль России станет поджарой и способной гибко и оперативно реагировать на вызовы современной экономики и действий конкурентов», — сказал глава госкорпорации.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На следующий день корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Пуск проведен частной компанией SpaceX.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon может открыть новую эру в космонавтике.

Президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением США к звездам» успешный запуск корабля.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
Falcon РН
МКС
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