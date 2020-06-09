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Подписан контракт на поставку ВКС России еще 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34

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Как сообщило 8 июня 2020 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подписало трехлетний контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС России, 2019 год (с) Антон Харисов / AviaPressPhoto / russianplanes.net ( ссылка )

"На прошлой неделе подписан контракт между Минобороны и ПАО "Сухой" на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, речь идет о типовых самолетах с определенными изменениями по опыту эксплуатации в войсках ранее закупленных нескольких десятков бомбардировщиков этого типа.

Контракт на закупку модернизированных Су-34М "планируется к подписанию в 2021 году", добавил источник.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
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