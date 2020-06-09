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Интерфакс-АВН

Стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России отработали ночную дозаправку в воздухе

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Стратегический ракетоносец Ту-160 и самолет-заправщик Ил-78
Стратегический ракетоносец Ту-160 и самолет-заправщик Ил-78.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи самолётов Дальней авиации Воздушно-космических сил Ту-160 и Ил-78 отработали ночную дозаправку в воздухе, взлёт боевых машин выполнялся с разных аэродромов базирования, сообщает Минобороны России.

"Дозаправка проводилась на высотах свыше пяти тысяч метров и скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами составляло менее 30 метров", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Отмечается, что дозаправка топливом в воздухе - один из самых сложных элементов лётной подготовки, который позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Была также отработана дневная дозаправка топливом в воздухе, информирует Минобороны.

По его данным, "полёты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре".

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик, являющийся воздушным компонентом ядерной триады. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет.

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