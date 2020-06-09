Меньше 60 часов на разгром: предсказан исход конфликта НАТО и РФ

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
После того как США выведут своих военных из Германии, России понадобится меньше 60 часов, чтобы разгромить силы НАТО в Европе, утверждает Forbes. К такому выводу автор материала пришел после анализа соотношения сил сторон. О намерении Вашингтона вывести американских военных из ФРГ СМИ сообщили 6 июня. Польша надеется, что за счет этого увеличится численность военного контингента США на ее территории.
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Так в СМИ отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ около 9 тыс. военных.
Материал, который вышел в Forbes, озаглавлен так: "До Трампа России требовалось 60 часов, чтобы побороть НАТО. Сейчас Москва может победить гораздо быстрее». Автор публикации выразил мнение, что любое сокращение сил Соединенных Штатов в Европе приведет к ослаблению альянса.
По его словам, силы НАТО не смогли бы противостоять "возможному нападению" Москвы на Эстонию, Латвию или Литву уже после 2014 года. Как указано в статье Forbes, Россия располагает 760 танками, которые можно быстро перебросить в этот регион. При этом у Североатлантического альянса их всего 130, большинство из которых американские. У НАТО не будет возможности противостоять российским силам, даже несмотря на свое преимущество в воздухе, убежден автор публикации.
По его мнению, после сокращения военного контингента США в Европе Москве «может и не понадобиться 60 часов, чтобы захватить Прибалтику". Он констатировал, что теперь восточные члены НАТО станут еще более уязвимыми.
Дональд Трамп приказал существенно сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в Германии, сообщало 6 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По информации журналистов, на данный момент на территории ФРГ находятся 34,5 тыс. американских военных, а глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тыс.
Знакомый с решением Трампа источник рассказал изданию The Wall Street Journal, что сокращение дислоцированного в ФРГ военного контингента обсуждалось в Белом доме еще с сентября прошлого года. По его словам, это никак не связано с решением канцлера страны Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.
Как отмечал еженедельник Spiegel, глава Белого дома не информировал о таком решении немецких коллег и "застиг их врасплох".
Выгоду в этой ситуации увидела для себя Польша. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий выразил надежду, что число американских солдат и офицеров на территории Польши будет увеличиваться, в том числе за счет переброски в республику военнослужащих из ФРГ.
«Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединенными Штатами солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО», - заявил Моравецкий в эфире радиостанции RMF.
Он рассказал, что на данный момент продолжаются консультации по этому вопросу, но такие разговоры ведут в тишине, а результат будет оглашен некоторое время спустя.
В Польше на данный момент дислоцированы около 5 тыс. американских военнослужащих, отметил польский премьер.
Западные политики нередко заявляют о «российской угрозе». Зачастую такие высказывания делают прибалтийские и польские политики. Россия в ответ на подобные заявления неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса.
По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но организация просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ. По этой причине Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Кристина Сизова