Меньше 60 часов на разгром: предсказан исход конфликта НАТО и РФ

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

После того как США выведут своих военных из Германии, России понадобится меньше 60 часов, чтобы разгромить силы НАТО в Европе, утверждает Forbes. К такому выводу автор материала пришел после анализа соотношения сил сторон. О намерении Вашингтона вывести американских военных из ФРГ СМИ сообщили 6 июня. Польша надеется, что за счет этого увеличится численность военного контингента США на ее территории.

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Так в СМИ отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ около 9 тыс. военных.

Материал, который вышел в Forbes, озаглавлен так: "До Трампа России требовалось 60 часов, чтобы побороть НАТО. Сейчас Москва может победить гораздо быстрее». Автор публикации выразил мнение, что любое сокращение сил Соединенных Штатов в Европе приведет к ослаблению альянса.

Самой уязвимой территорией он назвал прибалтийские страны.

По его словам, силы НАТО не смогли бы противостоять "возможному нападению" Москвы на Эстонию, Латвию или Литву уже после 2014 года. Как указано в статье Forbes, Россия располагает 760 танками, которые можно быстро перебросить в этот регион. При этом у Североатлантического альянса их всего 130, большинство из которых американские. У НАТО не будет возможности противостоять российским силам, даже несмотря на свое преимущество в воздухе, убежден автор публикации.

По его мнению, после сокращения военного контингента США в Европе Москве «может и не понадобиться 60 часов, чтобы захватить Прибалтику". Он констатировал, что теперь восточные члены НАТО станут еще более уязвимыми.

Дональд Трамп приказал существенно сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в Германии, сообщало 6 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации журналистов, на данный момент на территории ФРГ находятся 34,5 тыс. американских военных, а глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тыс.

Президент США также распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых на данный момент 52 тыс.

Знакомый с решением Трампа источник рассказал изданию The Wall Street Journal, что сокращение дислоцированного в ФРГ военного контингента обсуждалось в Белом доме еще с сентября прошлого года. По его словам, это никак не связано с решением канцлера страны Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

Как отмечал еженедельник Spiegel, глава Белого дома не информировал о таком решении немецких коллег и "застиг их врасплох".

Выгоду в этой ситуации увидела для себя Польша. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий выразил надежду, что число американских солдат и офицеров на территории Польши будет увеличиваться, в том числе за счет переброски в республику военнослужащих из ФРГ.

«Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами по НАТО мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда Соединенными Штатами солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО», - заявил Моравецкий в эфире радиостанции RMF.

Он рассказал, что на данный момент продолжаются консультации по этому вопросу, но такие разговоры ведут в тишине, а результат будет оглашен некоторое время спустя.

В Польше на данный момент дислоцированы около 5 тыс. американских военнослужащих, отметил польский премьер.

Моравецкий выразил уверенность, что настоящая опасность находится за восточной границей.

Западные политики нередко заявляют о «российской угрозе». Зачастую такие высказывания делают прибалтийские и польские политики. Россия в ответ на подобные заявления неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но организация просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ. По этой причине Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

Кристина Сизова