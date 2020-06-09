Российская нефть идет в НАТО

Не менее 10 танкеров с российской нефтью прибудут к берегам Соединенных Штатов в июне. Последний раз такие объемы доставляли через Атлантический океан в июне 2011 года.

До конца июня в США прибудут 10 танкеров с российской нефтью. По данным навигационного портала Marinetraffic, судно Clio уже прибыло в Хьюстон, Aristea и Navig8 Precision находятся на подходе к Мексиканскому заливу, а остальные еще только пересекают Атлантику или идут в Европе. Восемь из десяти танкеров приняли нефть на терминале Усть-Луга в Балтийском море. Еще два - в Новороссийске. В среднем, путь в США занимает около трех недель и последний танкер прибудет к месту назначения 26 июня.

Все десять танкеров, идущих в США с российской нефтью, относятся к классу Aframax и могут перевозить до 900 тыс. баррелей нефти. Таким образом, в июне в США доставят не менее 9 млн баррелей нефти. Это почти вдвое больше, чем в марте, по данным управления информации Минэнерго США (EIA). Последний раз столь крупные объемы российской нефти американские компании закупали в июне 2011 года. Тогда через Атлантику доставили 10 млн баррелей. После этого экспорт в США начал падать и в 2014 году, например, в течение шести месяцев его не было вообще. Самые крупные поставки российской нефти фиксировали в июле 2003 года - 14,8 млн баррелей.

оставки в июне этого года могут быть выше 9 млн баррелей, так как в США могут перепродавать российскую нефть международные трейдеры и танкеры с сырьем идут уже из европейских портов. Например, Амстердама.

Российская нефть не является конкурентом американской, так как представляет собой средние и тяжелые сорта, которые необходимы части американских НПЗ для производства бензина и других нефтепродуктов. И компании США, очевидно, воспользовались крайне низкими ценами в апреле и мае, чтобы пополнить запасы тяжелой нефтью. В конце апреля — начале мая стоимость черного золота марки Urals падала ниже $ 10 за баррель. И, как сообщали трейдеры агентству Argus в середине мая, все майские поставки распродали, а цена на российскую нефть в результате подорожала и превысила $ 30.

Eadaily отмечает, что спрос на сырье из России может сохраниться и в июле, так как Москва выполняет свои обещания по сокращению добычи нефти и согласилась сохранить квоты на май—июнь и в июле. С одной стороны, это приводит к росту спроса. С другой — увеличивается цена на нефть. Марка Brent подорожала на прошлой неделе до $ 43 за баррель.