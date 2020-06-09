Войти
Военно-промышленный курьер

Российская нефть идет в НАТО

55
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Не менее 10 танкеров с российской нефтью прибудут к берегам Соединенных Штатов в июне. Последний раз такие объемы доставляли через Атлантический океан в июне 2011 года.

До конца июня в США прибудут 10 танкеров с российской нефтью. По данным навигационного портала Marinetraffic, судно Clio уже прибыло в Хьюстон, Aristea и Navig8 Precision находятся на подходе к Мексиканскому заливу, а остальные еще только пересекают Атлантику или идут в Европе. Восемь из десяти танкеров приняли нефть на терминале Усть-Луга в Балтийском море. Еще два - в Новороссийске. В среднем, путь в США занимает около трех недель и последний танкер прибудет к месту назначения 26 июня.

Все десять танкеров, идущих в США с российской нефтью, относятся к классу Aframax и могут перевозить до 900 тыс. баррелей нефти. Таким образом, в июне в США доставят не менее 9 млн баррелей нефти. Это почти вдвое больше, чем в марте, по данным управления информации Минэнерго США (EIA). Последний раз столь крупные объемы российской нефти американские компании закупали в июне 2011 года. Тогда через Атлантику доставили 10 млн баррелей. После этого экспорт в США начал падать и в 2014 году, например, в течение шести месяцев его не было вообще. Самые крупные поставки российской нефти фиксировали в июле 2003 года - 14,8 млн баррелей.

оставки в июне этого года могут быть выше 9 млн баррелей, так как в США могут перепродавать российскую нефть международные трейдеры и танкеры с сырьем идут уже из европейских портов. Например, Амстердама.

Российская нефть не является конкурентом американской, так как представляет собой средние и тяжелые сорта, которые необходимы части американских НПЗ для производства бензина и других нефтепродуктов. И компании США, очевидно, воспользовались крайне низкими ценами в апреле и мае, чтобы пополнить запасы тяжелой нефтью. В конце апреля — начале мая стоимость черного золота марки Urals падала ниже $ 10 за баррель. И, как сообщали трейдеры агентству Argus в середине мая, все майские поставки распродали, а цена на российскую нефть в результате подорожала и превысила $ 30.

Eadaily отмечает, что спрос на сырье из России может сохраниться и в июле, так как Москва выполняет свои обещания по сокращению добычи нефти и согласилась сохранить квоты на май—июнь и в июле. С одной стороны, это приводит к росту спроса. С другой — увеличивается цена на нефть. Марка Brent подорожала на прошлой неделе до $ 43 за баррель.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
Au-30
Компании
НПЗ
Проекты
NATO
Похожие новости
30.09.2013
Ядерная верфь
24.06.2013
"Аллигатор" покорил Париж
19.12.2012
«Глубоководный спецназ» будет работать в Арктике
29.10.2010
Пресс-конференция генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» для российских и иностранных журналистов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане