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Российская газета

В Подмосковье состоялась репетиция Парада Победы

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Источник изображения: Илья Питалев/ РИА Новости

В Подмосковье на полигоне Алабино состоялась репетиция Парада Победы, который должен пройти 24 июня. В целях безопасности военные тренировались в масках и перчатках. Для военных, которые будут чеканить шаг по Красной площади 24 июня, подготовили все необходимое для нормальных тренировок.

Конечно, пандемия коронавируса наложила свои ограничения на солдат и офицеров, серьезный акцент сделан на то, чтобы минимизировать возможность заражения у участников репетиций.

Так, во время тренировки парада все военные были в перчатках и масках. Рядом с местом прохождения колонн дежурили военные медики.

Всего в репетиции участвовало более 40 парадных расчетов, сформированных из военнослужащих, слушателей и курсантов военных вузов, воспитанников суворовских и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также юнармейцев. Кроме того, в тренировке участвовали военнослужащие других силовых ведомств.

Прохождение механизированной колонны возглавили легендарные танки Т-34 и самоходки СУ-100.

Как рассказали в минобороны, всего в параде примут участие 38 единиц исторической техники.

Военное ведомство при проведении 75-го Парада Победы решило сделать акцент на истории. Так, по Красной площади пройдут 11 парадных расчетов в форме пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников времен войны.

Группа знаменосцев пройдет со штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей.

На тренировке в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц современной и перспективной техники, более 20 образцов которой примут участие в параде впервые.

Если говорить о безопасности военных, то, как рассказали в минобороны, к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Все военные перед прибытием в Алабино прошли тестирование на коронавирус. Живут ребята в отдельных изолированных помещениях, где исключены контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.

Участникам Парада Победы предстоит провести еще 7 тренировок в подмосковном Алабино и две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.


Александр Степанов

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