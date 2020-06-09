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РИА Новости

В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем

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Сторожевой корабль проекта 61 "Сметливый"
Сторожевой корабль проекта 61 "Сметливый".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новая историческая достопримечательность появится в Севастополе: сторожевой корабль первого ранга (СКР, по классификации фрегат) "Сметливый" Черноморского флота вскоре станет кораблем-музеем, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее открытие подобного музея планировалось к 9 мая этого года, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в эти планы.

"СКР "Сметливый" в конце июля будет передан на баланс парка "Патриот" в качестве корабля-музея, до этого времени сторожевик пройдет докование и процесс вывода из боевого состава ЧФ", - сказал Белик.

Он считает, что корабль-музей может стать топовым туристическим объектом.

Депутат отметил, что у "Сметливого" был славный послужной список и поставить его как пример для воспитания молодого поколения - абсолютно правильное решение.

"Кораблю есть чем гордиться, пусть молодежь смотрит и впитывает в себя на его примере истинные ценности - любовь к Родине, отвагу и верность присяге, а туристам будет интересно прикоснуться к флотской жизни, потрогать переборки, прошедшие сильные шторма и морские мили, зайти в ходовую рубку, где принимались тактически важные решения", - сказал Белик.

Он пояснил, что долгое время СКР "Сметливый" входил в состав пятой оперативной эскадры ВМФ СССР, которая противодействовала шестому флоту ВМС США в Средиземном море во времена "холодной войны".

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