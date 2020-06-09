Войти
РИА Новости

Эксперт о производстве ракет "Рокот": Украина потеряла очень многое

57
0
0
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и юстировочным космическим аппаратом "Блиц-М" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Россия возобновляет изготовление легких конверсионных ракет "Рокот" без Украины. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что без российской кооперации украинский ОПК в этой области ничего из себя не представляет.

Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

Ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).

"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", – уточнил собеседник агентства.

Украина с 2014 года не поставляет в Россию систему управления "Рокота", которая производилась на харьковском предприятии "Хартрон". Без нее проведение пусков стало затруднительным, было принято решение отказаться от них.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал ситуацию.

"По сути, для нас ничего не изменилось – Россия с 2014 года делает эти вещи (систему управления для "Рокота", – ред.) без украинских партнеров. Что потеряла Украина? Я бы сказал так: все то советское, что еще оставалось на Украине, те небольшие остатки, которые она не разбазарила, теперь самоуничтожается. Когда не платят зарплату в конструкторском бюро, закрываются заводы, то происходит поедание тех крох, которые остались. Поэтому Украина либо все тупо продает за границу, либо все разворовывается. Либо превращается в хлам, саморазрушается. Сама по себе Украина не способна производить эти ракеты, и тем более делать запуски, а те остатки продукции, которые она могла бы выпускать, в мире никому не нужны. Без российской кооперации украинский ОПК в этой области из себя ничего не представляет. Впрочем, как и в других областях. Так что Украина потеряла очень многое без этих контрактов. А самое главное, что никто не будет финансировать или инвестировать деньги в украинскую оборонку, и в науку тоже", – сказал Алексей Подберезкин.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Рокот
РС-18
Компании
Роскосмос
Похожие новости
25.03.2020
Новичкам светит Луна
06.09.2019
Назван срок последнего пуска ракеты "Рокот" с украинскими деталями
27.04.2018
Ракета "Рокот" с европейским спутником Sentinel-3B стартовала с Плесецка
13.04.2017
"Роскосмос" откажется от ракет "Рокот", "Зенит-М" и "Протон-М"
13.02.2015
Россия откажется от «Рокота» из-за украинских комплектующих
09.02.2011
ЧП с военным спутником могли вызвать неполадки в управлении носителем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане