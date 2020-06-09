Эксперт о производстве ракет "Рокот": Украина потеряла очень многое

Россия возобновляет изготовление легких конверсионных ракет "Рокот" без Украины. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что без российской кооперации украинский ОПК в этой области ничего из себя не представляет.
Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.
Ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).
"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", – уточнил собеседник агентства.
Украина с 2014 года не поставляет в Россию систему управления "Рокота", которая производилась на харьковском предприятии "Хартрон". Без нее проведение пусков стало затруднительным, было принято решение отказаться от них.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал ситуацию.
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