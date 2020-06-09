Эксперт о производстве ракет "Рокот": Украина потеряла очень многое

Россия возобновляет изготовление легких конверсионных ракет "Рокот" без Украины. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что без российской кооперации украинский ОПК в этой области ничего из себя не представляет.

Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

Ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ).

"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", – уточнил собеседник агентства.

Украина с 2014 года не поставляет в Россию систему управления "Рокота", которая производилась на харьковском предприятии "Хартрон". Без нее проведение пусков стало затруднительным, было принято решение отказаться от них.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал ситуацию.

"По сути, для нас ничего не изменилось – Россия с 2014 года делает эти вещи (систему управления для "Рокота", – ред.) без украинских партнеров. Что потеряла Украина? Я бы сказал так: все то советское, что еще оставалось на Украине, те небольшие остатки, которые она не разбазарила, теперь самоуничтожается. Когда не платят зарплату в конструкторском бюро, закрываются заводы, то происходит поедание тех крох, которые остались. Поэтому Украина либо все тупо продает за границу, либо все разворовывается. Либо превращается в хлам, саморазрушается. Сама по себе Украина не способна производить эти ракеты, и тем более делать запуски, а те остатки продукции, которые она могла бы выпускать, в мире никому не нужны. Без российской кооперации украинский ОПК в этой области из себя ничего не представляет. Впрочем, как и в других областях. Так что Украина потеряла очень многое без этих контрактов. А самое главное, что никто не будет финансировать или инвестировать деньги в украинскую оборонку, и в науку тоже", – сказал Алексей Подберезкин.

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