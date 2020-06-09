Столтенберг считает, что НАТО надо вести диалог с Россией

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Россия является соседом НАТО, и альянсу необходимо вести диалог с российской стороной, в частности, в вопросе контроля над вооружениями, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Россия подтверждает свою силу, много вкладывает в свои военные возможности, в частности, в ядерный потенциал, все это на фоне кризиса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности… Мы отвечаем на это и не оставили никаких сомнений в том, что альянс готов защитить союзников. Но Россия - наш сосед, она не исчезнет, мы считаем, что надо вести диалог с Россией, в частности, в вопросе контроля над вооружениями. И я как норвежский политик знаю, что с Россией можно вести переговоры, можно заключать соглашения", - сказал Столтенберг на презентации стратегии НАТО на период до 2030 года #NATO 2030.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.