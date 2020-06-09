НАТО работает над планом на случай второй волны коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. НАТО считает важным повышать устойчивость гражданских обществ союзников и работает над планом по взаимодействию с возможной второй волной коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, представляя в понедельник стратегию развития альянса до 2030 года #NATO 2030.

"Мы все больше работаем над вопросами устойчивости. Мы определили те вопросы, которые связаны с устойчивостью наших гражданских обществ… В условиях нынешней пандемии мы видим, насколько важно иметь хорошее обеспечение на местах, в частности это касается защитных средств. Мы сейчас проводим актуализацию таких потребностей вместе с разработкой нового плана, чтобы иметь возможность противостоять второй возможной волне пандемии коронавируса", - сказал генсек.

Он также добавил, что организация работает и над более долгосрочным планом "по взаимодействию с пандемией в более широком смысле".