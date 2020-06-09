Эксперты оценили сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны способны сбивать различные цели на дальних подступах, в том числе американские бомбардировщики, считают российские эксперты.

Так специалисты прокомментировали заявление украинской консалтинговой компании Defense Express, которая написала, что американские B-52H Stratofortress якобы могут ударить "по стратегическим объектам в Арктике и части Сибири", не заходя в воздушное пространство России.

Экс-заместитель главкома ВВС генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с РИА Новости отметил, что все развитые в военном отношении страны разрабатывают высокоточное оружие большого радиуса действия, чтобы можно было наносить удар, не входя в активную зону ПВО противника. По его словам, Москва не раз проводила учения с моделированием массового налета американских сил.

"В России создана мощная эшелонированная система ПВО. Сначала на дальних подступах воюет истребительная авиация, так называемая длинная рука, затем вступают зенитно-ракетные комплексы разного радиуса действия", — пояснил Бижев.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik также выразил удивление, что возможные действия Пентагона комментируют украинские эксперты.

"Существуют контрмеры — если уж говорить о том, что подобная ситуация гипотетически может произойти. Существуют средства радиоэлектронной борьбы — лучшие в мире. И ими обладает именно Россия, а американцы отстали давно. Кроме того, существует еще масса других средств. Например, перехват. И так далее", — напомнил он.

Коновалов подчеркнул, что американские силы не собираются атаковать Россию, а возможные инсинуации на этот счет назвал глупостью.

Политолог Евгений Сатановский в интервью Пятому каналу заметил, что к заявлениям украинских экспертов подходит поговорка: "Собака лает, караван идет".

"Они нас ненавидят и, кстати говоря, ненавидели задолго до распада Советского Союза. Все эти люди, которые занимаются такого рода беседами, <…> искренне хотят, чтобы не было России", — сказал он.

Специалист отметил, что страна хорошо защищена от любых атак.

"Для этого военно-морские базы там ставятся и воздушные, для этого провели десантирование с высоты нескольких километров опять же в заполярье впервые на Земле Франца Иосифа и впервые в мире. Много чего для этого делается!" — заключил он.