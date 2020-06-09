Генсек НАТО призвал реагировать на усиление Китая

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Усиление мощи Китая, его экономический рост, активная внешняя политика не могут в ближайшем будущем оставить без реакции страны НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представивший в понедельник стратегию развития военного блока до 2030 года #NATO 2030.

"Китай скоро станет главной экономикой в мире, располагает вторым по величине военным бюджетом, значительными вложениями в современные технологии, ракетами, которые могут достигать страны альянса, приближается к нам в киберпространстве, в Артике, в Африке, вкладывает средства инфраструктуру, все больше сотрудничает с Россией. Все это не без последствий для безопасности союзников. По этой причине мы должны реагировать на это", - пояснил Столтенберг.

Он также напомнил, что вопрос об усилении Китая обсуждался еще на декабрьском саммите альянса в Лондоне. "Лидеры стран НАТО на встрече в Лондоне в декабре высказались за то, что необходимо задуматься о вопросах безопасности в контексте усиления мощи Китая. В этом росте есть и большие преимущества: развитие Китая привело к росту в регионе, миллионы людей смогли преодолеть бедность. Но он вызывает и определенную озабоченность союзников", - отметил генсек.