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РИА Новости

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

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Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.

Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных. Еженедельник Spiegel отмечал, что глава Белого дома не информировал об этом немецких коллег и "застиг их врасплох".

Forbes опубликовал материал под названием: "До Трампа России требовалось 60 часов, чтобы побороть НАТО. Сейчас Москва может победить гораздо быстрее".

По мнению автора публикации, любое сокращение американских сил в Европе приведет к ослаблению альянса. Прибалтийские страны, отметил он, являются самой уязвимой территорией. Уже после 2014 года силы НАТО не смогли бы противостоять "возможному нападению" Москвы на Эстонию, Латвию или Литву.

По оценке Forbes, у России есть 760 танков, которые можно быстро перебросить в этот регион. У сил Североатлантического альянса — только 130, большинство из которых американские. Так, отмечает журнал, НАТО не сможет противостоять российским силам, даже несмотря на свое преимущество в воздухе.

После сокращения американского контингента в Европе "России может и не понадобиться 60 часов, чтобы захватить Прибалтику", заключил автор статьи. По его мнению, теперь восточные члены НАТО станут еще более уязвимыми.

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Страны
Германия
Латвия
Литва
Россия
США
Эстония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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