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Интерфакс-АВН

Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" отрабатывает поиск подлодки в Баренцевом море

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БПК "Вице-адмирал Кулаков"
БПК "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © Лев Федосеев

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" проводит учения по поиску и слежению за подлодкой условного противника в Баренцевом море, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота (СФ).

"Сегодня экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки. Моряки выполнят поиск подводной лодки условного противника, слежение за ней и поддержание контакта", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в учениях задействован боевой информационный центр, гидроакустики, штурманы и минно-торпедная боевая часть корабля.

"В ходе выполнения противолодочных задач экипаж БПК выполнит торпедные стрельбы по подводному противнику практическим боезапасом", - сообщает СФ.

Отмечается, что корабль примет участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, который состоится 26 июля. "Перед межфлотским переходом все моряки проходят медицинское обследование и двухуровневое тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Первый анализ на COVID-19 экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" успешно сдал", - информирует флот.

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