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Интерфакс-АВН

Путин в разговоре с главой Египта поддержал дипломатию Каира по ливийскому вопросу

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Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин
Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 13 февраля 2014 года.
Источник изображения: Михаил Метцель / ИТАР-ТАСС

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Подробно обсуждалась ситуация в Ливии. А.Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии А.Салехом и командующим Ливийской национальной армией Х.Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса. С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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