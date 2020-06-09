Путин в разговоре с главой Египта поддержал дипломатию Каира по ливийскому вопросу

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 13 февраля 2014 года.

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Подробно обсуждалась ситуация в Ливии. А.Сиси проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии А.Салехом и командующим Ливийской национальной армией Х.Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса. С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении.