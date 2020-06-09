Войти
Интерфакс-АВН

"Швабе" экспортирует светосильные инфракрасные объективы с улучшенной оптической схемой

51
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Инженеры Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) разработали и запатентовали улучшенную оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива, новая продукция, в том числе, уже поставляется зарубежным партнёрам, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Создать для ИК-объективов улучшенную оптическую схему удалось благодаря детальному анализу аналогов. Изделие уже используется в приборах специального назначения, а также в устройствах, обеспечивающих безопасность жизни населения", - сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Морозов сообщил, что более 50 изделий с применением улучшенной оптической схемы поставлено на экспорт.

По информации пресс-службы, предлагаемая схема призвана улучшить технические характеристики светосильного объектива, работающего в ИК-диапазоне. Ее преимущество в минимальном количестве элементов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВОМЗ
Швабе ОАО
Похожие новости
15.10.2019
"Швабе" запатентовал новый прицел-дальномер для бронетехники
09.09.2019
Прицел "Сосна-У" дает возможность танкам Т-72Б3 воевать в любое время суток
20.04.2018
"Швабе" в Индии провёл переговоры по постпродажному обслуживанию боевой техники
06.08.2015
«Швабе» поставил оптические прицелы в Германию
19.05.2014
Под прицелом «Швабе»
26.08.2013
Большинство предприятий «Швабе» будут представлены на МАКС-2013
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 01:06
  • 260
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 09.06 00:37
  • 1
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 09.06 00:21
  • 3
Минобороны сделает учения «Кавказ-2020» менее «агрессивными»
  • 09.06 00:20
  • 3
Рой БПЛА как оружие общего назначения и SEAD\DEAD в частности.
  • 08.06 22:38
  • 28
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 08.06 22:23
  • 2
За военные поставки в Азербайджан платили взятки
  • 08.06 22:16
  • 47
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 08.06 20:36
  • 10
Эксперт заявил о бесполезности новой дальнобойной винтовки для военных
  • 08.06 19:48
  • 3
На Западе встревожены известием о российской сети для сбора космического мусора: названа причина
  • 08.06 19:36
  • 1
Первый образец модернизированного на ЭМЗ им. В. М. Мясищева учебно-тренировочного самолета L-39
  • 08.06 19:24
  • 14
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 08.06 17:09
  • 3
В Турции презентовали новый отечественный ударный вертолёт Т629
  • 08.06 12:54
  • 85
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 08.06 12:04
  • 1
На Украине рассказали о фотосессии российской «Арматы» в Сирии
  • 08.06 12:03
  • 1
Российские военные отразили нападение уловного противника на военную базу в Таджикистане