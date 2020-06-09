"Швабе" экспортирует светосильные инфракрасные объективы с улучшенной оптической схемой

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Инженеры Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) разработали и запатентовали улучшенную оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива, новая продукция, в том числе, уже поставляется зарубежным партнёрам, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Создать для ИК-объективов улучшенную оптическую схему удалось благодаря детальному анализу аналогов. Изделие уже используется в приборах специального назначения, а также в устройствах, обеспечивающих безопасность жизни населения", - сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Морозов сообщил, что более 50 изделий с применением улучшенной оптической схемы поставлено на экспорт.

По информации пресс-службы, предлагаемая схема призвана улучшить технические характеристики светосильного объектива, работающего в ИК-диапазоне. Ее преимущество в минимальном количестве элементов.