«Форд» и «Нимитц» в одном строю

Два поколения американских авианосцев впервые встретились «в чистом море». Вчера, 7 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что в ходе учений в Атлантическом океане корабли USS Gerald R. Ford (CVN 78) и Harry S. Truman (CVN 75) провели совместные учения.

Это событие является заурядным, но снимки с учений впервые позволили рассмотреть два корабля вместе и оценить внешние отличия авианосцев типов Ford и Nimitz.

Корабли USS Gerald R. Ford (слева) и Harry S. Truman (справа) на совместных учениях Источник изображения: navyrecognition.com

USS Gerald R. Ford является первым в серии из десяти кораблей одноимённого типа. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford — третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего планировалась постройка шести авианосцев).

Вторым поколением американских атомных авианосцев стали корабли типа Nimitz. Головной авианосец Nimitz (CVN-68) был принят на вооружение ВМС США в 1975 году, а заключительный (George H. W. Bush (CVN-77) вошёл в состав флота в 2009 году. Сегодня все десять кораблей серии несут службу в различных уголках мира.