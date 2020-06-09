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WarSpot

«Форд» и «Нимитц» в одном строю

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Источник изображения: warspot.ru

Два поколения американских авианосцев впервые встретились «в чистом море». Вчера, 7 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что в ходе учений в Атлантическом океане корабли USS Gerald R. Ford (CVN 78) и Harry S. Truman (CVN 75) провели совместные учения.

Это событие является заурядным, но снимки с учений впервые позволили рассмотреть два корабля вместе и оценить внешние отличия авианосцев типов Ford и Nimitz.

Корабли USS Gerald R. Ford (слева) и Harry S. Truman (справа) на совместных учениях

Источник изображения: navyrecognition.com

USS Gerald R. Ford является первым в серии из десяти кораблей одноимённого типа. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford — третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего планировалась постройка шести авианосцев).

Вторым поколением американских атомных авианосцев стали корабли типа Nimitz. Головной авианосец Nimitz (CVN-68) был принят на вооружение ВМС США в 1975 году, а заключительный (George H. W. Bush (CVN-77) вошёл в состав флота в 2009 году. Сегодня все десять кораблей серии несут службу в различных уголках мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-77
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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