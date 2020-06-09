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Планы приобретения новых госпитальных судов для ВМФ России

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Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "На судостроении ставят красный крест. Власти обсуждают обновление госпитального флота", в правительстве обсуждают закупку госпитальных судов. Вопрос поднял глава Министерства обороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ. Стоимость будет выше, а сроки строительства - дольше, зато суда будут новыми. Доклад с двумя позициями, по данным "Ъ", направлен президенту. Эксперты считают лучшим вариантом строительство собственного госпитального флота, но допускают, что в таком случае проект может затянуться.

Госпитальное судно Тихоокеанского флота "Иртыш" проекта 320-II, 2016 год (с) ТАСС

Как рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией, с идеей купить два госпитальных судна выступил глава Минобороны Сергей Шойгу, обсуждая ситуацию вокруг пандемии коронавируса в РФ.

Министерство рассматривает возможность приобрести в Китае два подержанных судна ро-ро (используются в основном для перевозки автотранспорта) и переоборудовать их.

По словам собеседников "Ъ", на их перестройку на верфях КНР может потребоваться порядка трех лет, а в целом покупка и реконструкция обойдутся в сумму около 8 млрд руб. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать предложение Минобороны, уточняют источники.

В свою очередь, Минпромторг предложил построить эти суда в РФ, что позволило бы загрузить верфи, говорят собеседники "Ъ". Проект, по их данным, занял бы не более четырех лет, а при желании можно уложиться и в три года.

Цена строительства будет выше, но зато Минобороны получит новые суда, а не подержанные, подчеркивают источники "Ъ", ссылаясь на позицию Минпромторга.

Еще один собеседник, знакомый с ситуацией, говорит, что между майскими праздниками представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уже представили президенту РФ доклад о возможности строительства таких судов.

Другой источник "Ъ" говорит, что в корпорации проработкой проекта занимались КБ "Вымпел" и Невское ПКБ, рассматривались варианты строительства судов-госпиталей на 500 и 1000 человек.

Собеседник "Ъ" в аппарате правительства подтверждает, что доклад с двумя позициями ушел в Кремль. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, Минобороны, Минпромторге и ОСК отказались от комментариев. Источник "Ъ" отмечает, что три года назад вопрос строительства госпитальных судов уже поднимался, но решений не было принято.

Госпитальные суда используются для медицинского обеспечения группировок сил в дальней морской зоне, для оказания помощи при гуманитарных катастрофах в труднодоступных местах, а также для медико-психологической реабилитации летного состава морской авиации при длительных походах.

Сейчас, по информации из открытых источников, в состав ВМФ РФ входят три госпитальных судна:

  • на Черноморском флоте "Енисей" (1981 года постройки), базируется в Севастополе,
  • на Северном флоте "Свирь" (1989 года) в Североморске ,
  • на Тихоокеанском флоте "Иртыш" (1990 года) - во Владивостоке.

Четвертое судно было утилизировано в 2007 году. Все суда этого типа строились в Польше.

В декабре 2018 года начальник медицинской службы главкома ВМФ Игорь Мосягин говорил, что все три судна до 2022 года должны пройти капитальный ремонт и использоваться минимум до 2030 года. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства новых госпитальных судов, а также применения новых судов тылового обеспечения в интересах медицинской службы флотов, добавлял он.

Как писал "Корабел.ру" 26 марта, из трех судов только "Иртыш" выходит в море, в 2016 году он прошел модернизацию, а в начале 2020 года его оснастили новейшим телемедицинским комплексом для проведения онлайн-консультаций при диагностике и оперативных вмешательствах. "Енисей" и "Свирь" стоят много лет без движения и используются в основном как поликлиники и гостиницы для прибывших в командировку, отмечало издание.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов считает, что по одному судну на Черноморском и Тихоокеанском флотах пригодилось бы при необходимости развертывания сил в случае локального конфликта, более серьезного, чем сирийский. Конечно, госпитальные суда лучше строить самим, считает эксперт, хотя очевидно, что у ОСК "гарантированно будет долгострой".

Как плавучие госпитали помогают от коронавируса

Конъюнктура

Госпитальные суда активно используются и другими государствами. Так, в конце марта власти США сообщили, что приняли решение задействовать два таких судна Mercy и Comfort в борьбе с эпидемией коронавируса. Суда были изначально построены как супертанкеры в 1970 году и переоборудованы в госпитальные в 1986 и 1987 годах на 1 тыс. коек каждое. Также 26 марта круизная компания MSC сообщила, что переоборудовала лайнер Splendida на 400 спальных мест в плавучий госпиталь для помощи заразившимся коронавирусом в Италии. В конце апреля стало известно, что круизный паром "Принцесса Анастасия" на 2,5 тыс. человек, курсирующий из Петербурга в Скандинавию, отправлен в Мурманск, чтобы разместить сотрудников подрядчиков НОВАТЭКа в пораженной коронавирусом Белокаменке (см. "Ъ" от 30 апреля). Однако источники "Ъ" в судостроении сомневаются, что подобные суда подходят для размещения инфекционных больных - как правило, они оснащены общей системой приточно-вытяжной вентиляции, по которой может распространяться инфекция. Именно таким образом распространялась болезнь среди туристов на лайнере Diamond Princess, напоминают они. Логичнее использовать госпитальные суда во время эпидемий и пандемий как возможность разместить больных невирусными заболеваниями при нехватке коек в больницах, считают собеседники "Ъ".

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