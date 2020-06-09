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Военно-промышленный курьер

На Балтфлоте расчехлили парашюты и гранатометы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках летнего периода обучения в западном форпосте России начались масштабные тренировки парашютистов и гранатометчиков.

Военнослужащие соединения морской пехоты БФ совершат более двух тысяч прыжков с парашютом в различном диапазоне высот – от 600 до 1200 метров – из самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8. Одновременно будут осуществляться высадки групп в количестве до 30 человек. Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки морские пехотинцы отработают нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершению марш-бросков в полном боевом снаряжении и ведению диверсионных действий на объектах в тылу условного противника.

Приступили к тренировкам и специалисты спасательных парашютно-десантных групп морской авиации БФ. Они занимаются наиболее сложными видами подготовки, среди которых десантирование с предельно малых высот (400-200 метров) и прыжки в условиях ограниченной видимости и порывах ветра более 5 м/с. Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.

Тем временем на востоке Калининградской области начались учебно-методические сборы гранатометчиков и расчетов АГС-17 армейского корпуса БФ. В них принимают участие свыше 300 человек, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Сначала военнослужащие пройдут курс теоретической подготовки приемов и правил стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях на нескольких полигонах. Главная задача сборов – выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Также с участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток. В ходе практической части гранатометчики отработают задачи по уничтожению живой силы и техники из РПГ-7 и АГС-17.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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АГС-17
Ан-26
Ми-8
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