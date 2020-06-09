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Российская газета

Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных

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Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного денежного довольствия, не полученного им за месяц, во время которого он погиб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо денежного довольствия за месяц, семье погибшего будут выплачивать денежную компенсацию за полагающиеся ему военное вещевое имущество и продовольственный паек.

Кроме того, родные погибшего получат выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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