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Соединенные Штаты отказались предоставить прокуратуре Нидерландов спутниковые данные о запуске ракеты, сбившей пассажирский лайнер, выполнявший в 2014 году рейс MH17. Тогда самолет Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» был сбит неизвестной ракетой над территорией Донецкой области.

О том, что документы не рассекретят и не приобщат к делу, сообщили сегодня во время заседания представители нидерландского суда.

Прокуратура Нидерландов еще в 2014 году сделала запрос властям США. Амстердам тогда попросил американцев предоставить снимки из космоса, на которых можно увидеть момент запуска ракеты, сбившей пассажирский самолет в Донбассе. В ответ Соединенные Штаты представили меморандум, согласно которому национальный прокурор Нидерландов по борьбе с терроризмом ознакомился с секретными фотоснимками со спутника на условиях конфиденциальности. Из серии "У нас фото есть, но мы вам их не покажем, так как они секретные". По большому счёту, это удивительный судебно-следственный прецедент - заявлять о наличии доказательств, не предоставляя их, и при этом рассчитывать на то, что именно их суд и возьмёт за основу.

А уже в этом году Нидерланды запросили сами фотографии, но получили отказ, о чем участников судебного заседания уведомил председательствующий судья.

Сложно понять, что секретного может быть в снимках из космоса украинской территории шестилетней давности. Единственный правдоподобный ответ - на поверхности: такая секретность связана с нежеланием США раскрывать информацию об истинных виновниках трагедии, а вместо этого в гибели пассажирского лайнера с мирными людьми на борту обвинить Россию и ополчение Донбасса.