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Известия.ru

Балтийский флот России сообщил о наблюдении за учениями НАТО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/dpa/Axel Heimken

Российские военные отслеживают крупные учения НАТО Baltops в Балтийском море. Об этом 8 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и европейских стран «Балтопс-2020», проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря», — рассказали агентству.

Ранее, 1 июня, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что страны НАТО в ходе учений Defender Europe 2020 отработали поражение целей на территории России.

Он отметил, что в последнее время возросла антироссийская активность, несмотря на пандемию коронавируса. Он подчеркнул, что Минобороны РФ постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ.

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