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Илон Маск назвал главную цель SpaceX

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что главным приоритетом SpaceX является создание космического корабля Starship. Он призвал сотрудников не почивать на лаврах после успешной миссии Crew Dragon, сообщает CNBC.

Для создания ракеты Starship с целью полетов на Луну и Марс необходимо действовать «резко и немедленно», говорится в корпоративной рассылке SpaceX, оказавшейся в распоряжении журналистов. «Пожалуйста, примите во внимание, что главным приоритетом SpaceX является Starship», — сообщил Маск в электронном письме, разосланном сотрудникам в субботу. CNBC не смогла получить оперативного комментария от представителя компании.

В SpaceX числятся около восьми тысяч сотрудников, большая часть которых находится в штаб-квартире в Лос-Анджелесе или на объектах на мысе Канаверал, но некоторые работают на частном космодроме вблизи деревни Бока-Чика (Техас). «Тем, кто рассматривает возможность переезда, мы всегда предложим специальный самолет», — написал Маск, таким образом мотивировав подчиненных переместиться ближе к названному космодрому.

По данным CNBC, в первой половине года стоимость SpaceX выросла примерно до 36 миллиардов долларов. С начала 2019-го частная компания привлекла около 1,7 миллиарда долларов инвестиций, часть средств будет направлена на развитие проекта по созданию многоразового космического аппарата. В конце мая испытания третьего прототипа Starship SN4 от SpaceX закончились неудачей — во время тестов произошла утечка топлива, в результате чего корабль взорвался.

Ранее SpaceX получила от НАСА разрешение на повторное использование космической капсулы Crew Dragon для доставки людей в космос. 31 мая экипаж Crew Dragon, отправившийся на Международную космическую станцию с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США), успешно перешел на МКС.

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