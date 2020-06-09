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Известия.ru

В РФ начали разработку системы навигации спутников по сигналам пульсаров

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Российские ученые разрабатывают новую систему навигации для космических аппаратов, которая будет ориентироваться на сигналы рентгеновских пульсаров, сообщили в понедельник, 8 июня, в Институте космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Пульсары представляют собой быстровращающиеся нейтронные звезды, которые периодически посылают в космос импульсы рентгеновского излучения длительностью в миллисекунды.

«В ИКИ РАН совместно с НПОЛ (НПО им. С.А. Лавочкина) и Баллистическим центром ИПМ (Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша) РАН началась разработка системы рентгеновской навигации — автономной системы навигации космических аппаратов по сигналам рентгеновских пульсаров», — цитирует сообщение института ТАСС.

В институте также уточнили, что возникновению идеи использования такой системы навигации способствовал эксперимент, проведенный с помощью телескопа ART-XC, который установлен на российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ». С помощью телескопа по данным измерений сигналов рентгеновских пульсаров была определена точность хода бортовых часов аппарата, необходимая для привязки его положения относительно Земли, отметил заместитель директора ИКИ РАН Александр Лутовинов.

Серия наблюдений также позволила начать исследования ряда быстропеременных объектов Вселенной.

31 июля 2019 года российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первое изображение, сделанное обсерваторией «Спектр-РГ». На снимке изображен рентгеновский пульсар «Центавр Х-3» (Cen X-3), расположенный в 18,6 тыс. световых лет от Земли. Расстояние от обсерватории до нашей планеты на время получения первого сигнала от космического источника составило 1 143 000 км.

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Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
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