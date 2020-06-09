Отправку китайской бригады ВДВ на границу с Индией показали на видео

В Китае продемонстрировали возможность переброски воздушно-десантного соединения на большие расстояния. При этом использовались не военно-транспортные самолеты, а железнодорожный транспорт и гражданские авиалайнеры

Как считают эксперты, техника и личный состав дислоцировавшейся в провинции Хубэй бригады ВДВ размещены в настоящее время в приграничном с Индией регионе Тибета.

В появившихся в Сети фото и видеоматериалах запечатлены боевые машины десанта ZBD-03.

При массе в 8000 кг они вмещают экипаж в три человека и способны перевозить 5 десантников.

В качестве основного вооружения используется 30-мм автоматическая пушка - клон российского орудия 2А72. С ней спарен 7,62-мм пулемет. Имеется также противотанковый комплекс HJ-73C, являющийся развитием советского ПТРК "Малютка".

БМД обладает хорошими скоростными данными - по шоссе способна разгоняться до 70 км/ч. Может преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу - 600 км.

На ее базе разработаны различные варианты боевой техники, в частности 120-мм самоходная артиллерийская установка, которую впервые показали на 12-м Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018.

Китайские парашютисты вооружены 82-мм самоходными минометами PCP001 на базе вездеходов Dongfeng EQ2050 Mengshi 4х4, которые оказывают огневую поддержку действующим подразделениям.

Алексей Брусилов