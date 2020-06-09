В Латвии начались учения боевой группы НАТО Urban Steel

Военные учения многонационального батальона НАТО Urban Steel начались в Латвии, они продлятся до 20 июня.

"Во время учений боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии будет совершенствовать сотрудничество и совместимость подразделений, выполняя боевые операции в условиях населенного пункта", – передает ТАСС сообщение минобороны Латвии.

Ведомство предупредило, что в ходе маневров будут использоваться как боевые патроны, так и учебные. Боевые патроны будут использоваться только на военных полигонах и стрельбищах.

Учения проводятся на военном полигоне в Адажи и в Вентспилском крае. При этом в Вентспилском крае маневры проходят в сотрудничестве с 46-м пехотным батальоном 4-й Курземской бригады Земессардзе (народное ополчение) на полигоне "Mедини 1" в Варвской волости.

Напомним, в марте международные военные учения "Хрустальная стрела 2020" с участием порядка 2,5 тыс. солдат НАТО прошли в Латвии.

Дмитрий Зубарев