Турция заявила о «принципиальном согласии» с Россией по второму комплекту С-400

Россия и Турция достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта зенитно-ракетных систем С-400, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте", – передает его слова РИА "Новости".

Он добавил, что Турция собирается ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на пандемию коронавируса.

"Система С-400 покупается для использования. Точка. Об этом на всех государственных уровнях не раз говорилось. Работа продолжается", – отметил Демир, добавив, что Анкара с интересом относится к предложениям по поставкам систем ПВО Patriot и Eurosam.

"Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot все еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее работа с Францией и Италией. По турецкой части она почти закончена. Как только закончат свою часть две другие страны, двинемся дальше", – добавил Демир.

В начале мая Турция ввела в эксплуатацию системы С-400. Также сообщалось, что Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии этих комплексов.

В России отмечали, что портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 млрд долларов.

Сергей Гурьянов