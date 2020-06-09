«Ядовитей "Ангары»: зачем России ракета «Рокот»

Россия будет производить легкие ракеты «Рокот» без Украины

Россия продолжит строить ракеты «Рокот» без Украины, где раньше для них делали системы управления. Разработкой будет заниматься Центр Хруничева, входящий в Роскосмос. При этом эксперт полагает, что с этим проектом все непросто - «Рокоты» могут быть ядовитыми.

В России возобновляют производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», снимаемых с боевого дежурства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заниматься программой «Рокот» будет Центр Хруничева, входящий в госкорпорацию Роскосмос. Контракт на производство ракет был подписан с Министерством обороны РФ. Новая ракета, которая ранее производилась Россией совместно с Украиной, получит название «Рокот-М».

В 2019 году российско-украинское производство было свернуто - систему управления для ракет производили предприятия на Украине. После «евромайдана» и ухудшения отношений между Москвой и Киевом, поставки этой аппаратуры в РФ были прекращены.

При этом производство в России ракет «Рокот-М» может затормозить летные испытания ракеты «Ангара-1.2», заявил РИА «Новостям» директор Института космической политики Иван Моисеев.

«Почему все ее [«Ангару»] отодвигают в сторону, затратив 20 лет и много средств. С общегосударственной точки зрения непонятно, зачем нужна новая легкая ракета при наличии «Союза-2.1в» и легкой «Ангары», - полагает эксперт.

По его словам, летающие на гептиле «Рокоты» более ядовиты, чем «Ангара». Он также выразил мнение, что «списаны двадцать лет работы и множество денег».

Моисеев также заявил, что основными заказчиками «Рокота-М» могут выступать российское Минобороны и Европейское космическое агентство (ЕКА). Однако у последнего появилась собственная легкая ракета «Вега», и Европе выгоднее поддерживать свою собственную разработку, подытожил он.

«Рокот» - трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б, «Стилет»). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Этот носитель позволяет выводить до 2150 кг полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 км. Стартовая масса РН составляет 107,5 тонны, длина - 29,15 м, максимальный диаметр - 2,5 м. Система управления ракетой разработана НПО «Электроприбор» (Харьков, Украина), ныне холдинг ПАО «ХАРТРОН».

«Ангара» - семейство ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Эти ракеты используются для выведения на орбиту различных спутников, в основном - военного назначения. В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин на совещании в Сочи по развитию Вооруженных сил России призвал уделить повышенное внимание укреплению орбитальной группировки спутников. По мнению президента, состав орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился в последние годы.

«Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана. Оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами», - заявил Путин.

Стоит отметить, что 2019 год был для отечественной космонавтики весьма успешным. Все 25 проведенных Россией пусков ракет-носителей космического назначения прошли без происшествий, это первый безаварийный год за последние 16 лет, заявили в Роскосмосе. В общей сложности 13 стартов прошли на Байконуре, 8 - на Плесецке, один - на Восточном и три - на Куру.

Иван Апулеев