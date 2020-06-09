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Газета.ru

«Ядовитей "Ангары»: зачем России ракета «Рокот»

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Источник изображения: gazeta.ru

Россия будет производить легкие ракеты «Рокот» без Украины

Россия продолжит строить ракеты «Рокот» без Украины, где раньше для них делали системы управления. Разработкой будет заниматься Центр Хруничева, входящий в Роскосмос. При этом эксперт полагает, что с этим проектом все непросто - «Рокоты» могут быть ядовитыми.

В России возобновляют производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», снимаемых с боевого дежурства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заниматься программой «Рокот» будет Центр Хруничева, входящий в госкорпорацию Роскосмос. Контракт на производство ракет был подписан с Министерством обороны РФ. Новая ракета, которая ранее производилась Россией совместно с Украиной, получит название «Рокот-М».

В 2019 году российско-украинское производство было свернуто - систему управления для ракет производили предприятия на Украине. После «евромайдана» и ухудшения отношений между Москвой и Киевом, поставки этой аппаратуры в РФ были прекращены.

При этом производство в России ракет «Рокот-М» может затормозить летные испытания ракеты «Ангара-1.2», заявил РИА «Новостям» директор Института космической политики Иван Моисеев.

«Почему все ее [«Ангару»] отодвигают в сторону, затратив 20 лет и много средств. С общегосударственной точки зрения непонятно, зачем нужна новая легкая ракета при наличии «Союза-2.1в» и легкой «Ангары», - полагает эксперт.

По его словам, летающие на гептиле «Рокоты» более ядовиты, чем «Ангара». Он также выразил мнение, что «списаны двадцать лет работы и множество денег».

Моисеев также заявил, что основными заказчиками «Рокота-М» могут выступать российское Минобороны и Европейское космическое агентство (ЕКА). Однако у последнего появилась собственная легкая ракета «Вега», и Европе выгоднее поддерживать свою собственную разработку, подытожил он.

«Рокот» - трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б, «Стилет»). Первый запуск состоялся в ноябре 1990 года. Этот носитель позволяет выводить до 2150 кг полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 км. Стартовая масса РН составляет 107,5 тонны, длина - 29,15 м, максимальный диаметр - 2,5 м. Система управления ракетой разработана НПО «Электроприбор» (Харьков, Украина), ныне холдинг ПАО «ХАРТРОН».

«Ангара» - семейство ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Эти ракеты используются для выведения на орбиту различных спутников, в основном - военного назначения. В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин на совещании в Сочи по развитию Вооруженных сил России призвал уделить повышенное внимание укреплению орбитальной группировки спутников. По мнению президента, состав орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился в последние годы.

«Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана. Оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами», - заявил Путин.

Стоит отметить, что 2019 год был для отечественной космонавтики весьма успешным. Все 25 проведенных Россией пусков ракет-носителей космического назначения прошли без происшествий, это первый безаварийный год за последние 16 лет, заявили в Роскосмосе. В общей сложности 13 стартов прошли на Байконуре, 8 - на Плесецке, один - на Восточном и три - на Куру.


Иван Апулеев

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ангара
Рокот
РС-18
Компании
ESA (ЕКА)
Минoбороны РФ
Роскосмос
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