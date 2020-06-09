На Кубани зенитчики ракетами сбили самолеты "противника"

На Кубани зенитчики Южного военного округа отразили ракетно-авиационный удар условного противника на побережье Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В учениях приняло участие около 50 единиц военной техники, в том числе ракетные комплексы "Стрела-10" войск противовоздушной обороны, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8АМТШ.

"Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" войск противовоздушной обороны ЮВО во время плановых учений на полигоне Ейский в Краснодарском крае отразили ракетно-авиационный удар условного противника", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В военном ведомстве добавили, что для усложнения задачи в роли противника выступали экипажи разных типов самолетов: истребителей Су-30СМ, самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ. Причем самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, полеты на максимальных и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа.

По итогам учений все цели были вовремя обнаружены и уничтожены с помощью запуска ракет - реальных или имитационных.

В общей сложности боевые расчеты при отражении ракетно-авиационного удара произвели свыше 20 реальных пусков и около 10 имитационных.

Юрий Гень