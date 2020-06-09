На ледокол "Урал" погрузили турбогенератор правого борта

ЦАМТО, 8 июня. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) погрузили главный турбогенератор правого борта на второй серийный атомный ледокол "Урал" проекта 22220.

Погрузка турбогенератора общей массой около 300 т производилась частями: сначала на заказ загрузили генератор и конденсатор, затем – турбину массой 140 т. Оборудование было доставлено и погружено на ледокол с помощью плавучего крана "Демаг". После установки изделий на штатные места специалисты Балтийского завода и предприятия-изготовителя завода "Киров-Энергомаш" приступили к сборке и монтажу оборудования на фундаменте.

Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.

Атомные ледоколы проекта 22220 строятся под контролем и в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства (РС) на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Атомоходы "Артика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия" станут самыми большими и мощными атомными ледоколами в мире.

Ледоколы оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этих судов. Технический проект атомохода был разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".